Polska gra World War 3 dostępna za darmo na Steam. Data otwartej bety

Przedstawiciele polskiego studia The Farm 51 poinformowali, że otwarte beta-testy gry World War 3 rozpoczną się 29 września bieżącego roku o godzinie 12:00 czasu polskiego. Co więcej, w tym samym dniu produkcja przejdzie na model free-to-play – to oznacza, że będzie dostępna całkowicie za darmo dla każdego zainteresowanego za pośrednictwem sklepu Steam lub oficjalnego MGLaunchera.

World War 3 będzie dostępne za darmo

Warto zauważyć, że gracze, którzy wcześniej wykupili dostęp do zamkniętych testów gry, otrzymają dostęp do otwartej bety wcześniej, bo 26 września o godzinie 15:00 czasu polskiego. Razem z jej startem stracą wszystkie, co do tego porze zdobyli w grze – nie licząc specjalnych bonusów za udział w testowaniu.

Zamknięte beta-testy zakończą się 23 września o godzinie 18:00, a przerwa techniczna potrwa do 26 września. Od 26 września do 6 października gracze otrzymają bonus do zdobywanego doświadczenia.