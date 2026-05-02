Diablo 4 x World of Warcraft. Blizzard rusza z ogromnym crossoverem

Mikołaj Berlik
2026/05/02 20:00
Kultowe zestawy pancerzy, bronie i wierzchowce trafiają do Sanctuary.

Diablo 4 otrzymało kolejne wydarzenie crossoverowe z World of Warcraft. Blizzard Entertainment przygotował znacznie większą współpracę niż poprzednio, oferując graczom szeroki zestaw nowych kosmetycznych dodatków.

Diablo 4 x WoW
Diablo 4 – zawartość crossovera z WoW

Najważniejszym elementem wydarzenia są zestawy pancerzy inspirowane kultowymi Tier 2 z klasycznego World of Warcraft. Każda klasa w Diablo 4 otrzyma własny zestaw, nawiązujący do legendarnych motywów, takich jak Judgment Armor czy Stormrage Raiment, wraz z dopasowanymi broniami. Do gry trafiły także pakiety kosmetyczne zawierające legendarne uzbrojenie znane fanom WoW-a. Wśród nich znalazły się takie przedmioty jak Shadowmourne, Thunderfury czy Ashbringer, które można wykorzystać jako elementy wizualne w walce.

Nie zabrakło również wierzchowców i zwierzaków. Gracze mogą zdobyć m.in. Raven Lorda czy Icebound Frostbrood Vanquishera, a także unikalne pety inspirowane postaciami i bossami z Azeroth, jak Ragnaros czy murlok Mmrr’ael. Poza sklepem w grze przygotowano także specjalny system nagród – Relics of Azeroth. To rodzaj przepustki, dzięki której można odblokować dodatkowe kosmetyki, w tym kolejne legendarne bronie i elementy wizualne. Ukończenie całej ścieżki nagród pozwoli zdobyć unikalnego peta – Hakkara.

Wydarzenie potrwa około dwóch miesięcy, co daje graczom czas na zebranie wszystkich dostępnych przedmiotów. Część zawartości można zdobyć za darmo, jednak większość kosmetyków dostępna jest w płatnych pakietach.

Diablo 4 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Ostatnio w grze pojawił się dodatek Lord of Hatred.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-world-of-warcraft-collaboration-may-2026/

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 20:07

Poza emblematem hordy i sojuszu wszystko inne w tym evencie jest płatne, a ceny jak zwykle z kosmosu. Owszem podczas gry dropią te relikwie, ale żeby je użyć na odblokowanie czegoś trzeba zapłacić 15$ na odblokowanie relikwiarza z nagrodami (owa przepustka). Także, tego. D4 w pazerności dogania Immorala.




