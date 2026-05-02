Diablo 4 x World of Warcraft. Blizzard rusza z ogromnym crossoverem

Najważniejszym elementem wydarzenia są zestawy pancerzy inspirowane kultowymi Tier 2 z klasycznego World of Warcraft. Każda klasa w Diablo 4 otrzyma własny zestaw, nawiązujący do legendarnych motywów, takich jak Judgment Armor czy Stormrage Raiment, wraz z dopasowanymi broniami. Do gry trafiły także pakiety kosmetyczne zawierające legendarne uzbrojenie znane fanom WoW-a. Wśród nich znalazły się takie przedmioty jak Shadowmourne, Thunderfury czy Ashbringer, które można wykorzystać jako elementy wizualne w walce.

Nie zabrakło również wierzchowców i zwierzaków. Gracze mogą zdobyć m.in. Raven Lorda czy Icebound Frostbrood Vanquishera, a także unikalne pety inspirowane postaciami i bossami z Azeroth, jak Ragnaros czy murlok Mmrr’ael. Poza sklepem w grze przygotowano także specjalny system nagród – Relics of Azeroth. To rodzaj przepustki, dzięki której można odblokować dodatkowe kosmetyki, w tym kolejne legendarne bronie i elementy wizualne. Ukończenie całej ścieżki nagród pozwoli zdobyć unikalnego peta – Hakkara.

Wydarzenie potrwa około dwóch miesięcy, co daje graczom czas na zebranie wszystkich dostępnych przedmiotów. Część zawartości można zdobyć za darmo, jednak większość kosmetyków dostępna jest w płatnych pakietach.

Diablo 4 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Ostatnio w grze pojawił się dodatek Lord of Hatred.