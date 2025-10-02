Zaloguj się lub Zarejestruj

World of Warcraft wprowadzi system domów już w grudniu. Będzie to jednak przecieranie szlaków

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 15:10
0
0

Blizzard ogłosił, że 2 grudnia do World of Warcraft trafi długo wyczekiwany system domów graczy. Nowa funkcja pojawi się jeszcze przed premierą dodatku Midnight zaplanowanego na 2026 rok.

Wraz z zapowiedzianą aktualizacją gracze otrzymają możliwość kupna własnej działki, zakładania sąsiedztw z innymi użytkownikami oraz urządzania domów przy pomocy zestawu dekoracji. Grudniowa aktualizacja będzie jedynie wstępnym wdrożeniem, bowiem pełny zestaw możliwości i mechanik pojawi się dopiero wraz z premierą Midnight.

World of WarCraft Midnight
World of WarCraft Midnight

Blizzard wprowadzi aktualizację z domami nieco wcześniej

W przyszłych aktualizacjach system zostanie rozbudowany o setki dekoracji i mebli, w tym nagrody związane z dawnymi osiągnięciami czy zawartością wcześniejszych dodatków, takich jak World of Warcraft: Legion. Domy będzie można rozwijać i ulepszać, zwiększając limity dotyczące liczby pomieszczeń, elementów wystroju czy obiektów ustawianych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Z kolei sąsiedztwa będą mogły być prywatne lub publiczne, na przykład jako wspólne posiadłości dla członków gildii. Nowością będą także “endeavors”, czyli comiesięczne wydarzenia sąsiedzkie w których gracze będą mogli współpracować, aby zdobyć unikalne elementy dekoracyjne.

Dodatek World of Warcraft: Midnight to druga część trylogii rozpoczętej przez The War Within w 2024 roku. Tym razem gracze powrócą do Silvermoon, gdzie Krwawe Elfy zmagają się z siłami Pustki. Do gry dołączy też nowa sojusznicza rasa Haranir, odgrywająca ważną rolę w fabule poprzedniego dodatku.

GramTV przedstawia:

Co istotne, Blizzard podkreśla, że system domów w World of WarCraft nie będzie ograniczony pod względem dostępności. W przeciwieństwie do Final Fantasy 14, każdy gracz będzie mógł zdobyć własny dom bez ryzyka, że zabraknie działek.

Premiera systemu domów już 2 grudnia 2025 roku, czyli na około dwa miesiące przed oficjalnym debiutem rozszerzenia Midnight.

Warto się także zainteresować tym co Blizzard ma do powiedzenia na temat przyszłości marki, bowiem fabularnie Midnight i The Last Titan mają zamknąć wiele kluczowych wątków.

Źródło:https://www.eurogamer.net/world-of-warcraft-is-getting-player-housing-in-december-ahead-of-midnight-expansion-launch

Tagi:

News
DLC
aktualizacja
Blizzard
dodatek
World of Warcraft
MMORPG
fantasy
WoW
społeczność
zmiany
gra sieciowa
MMO
nowa zawartość
gracze
aktualizacja gry
gra wieloosobowa
domy
World of Warcraft: Midnight
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112