World of Warcraft wprowadzi system domów już w grudniu. Będzie to jednak przecieranie szlaków

Blizzard ogłosił, że 2 grudnia do World of Warcraft trafi długo wyczekiwany system domów graczy. Nowa funkcja pojawi się jeszcze przed premierą dodatku Midnight zaplanowanego na 2026 rok.

Wraz z zapowiedzianą aktualizacją gracze otrzymają możliwość kupna własnej działki, zakładania sąsiedztw z innymi użytkownikami oraz urządzania domów przy pomocy zestawu dekoracji. Grudniowa aktualizacja będzie jedynie wstępnym wdrożeniem, bowiem pełny zestaw możliwości i mechanik pojawi się dopiero wraz z premierą Midnight. Blizzard wprowadzi aktualizację z domami nieco wcześniej W przyszłych aktualizacjach system zostanie rozbudowany o setki dekoracji i mebli, w tym nagrody związane z dawnymi osiągnięciami czy zawartością wcześniejszych dodatków, takich jak World of Warcraft: Legion. Domy będzie można rozwijać i ulepszać, zwiększając limity dotyczące liczby pomieszczeń, elementów wystroju czy obiektów ustawianych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Z kolei sąsiedztwa będą mogły być prywatne lub publiczne, na przykład jako wspólne posiadłości dla członków gildii. Nowością będą także “endeavors”, czyli comiesięczne wydarzenia sąsiedzkie w których gracze będą mogli współpracować, aby zdobyć unikalne elementy dekoracyjne.

Dodatek World of Warcraft: Midnight to druga część trylogii rozpoczętej przez The War Within w 2024 roku. Tym razem gracze powrócą do Silvermoon, gdzie Krwawe Elfy zmagają się z siłami Pustki. Do gry dołączy też nowa sojusznicza rasa Haranir, odgrywająca ważną rolę w fabule poprzedniego dodatku.

Co istotne, Blizzard podkreśla, że system domów w World of WarCraft nie będzie ograniczony pod względem dostępności. W przeciwieństwie do Final Fantasy 14, każdy gracz będzie mógł zdobyć własny dom bez ryzyka, że zabraknie działek. Premiera systemu domów już 2 grudnia 2025 roku, czyli na około dwa miesiące przed oficjalnym debiutem rozszerzenia Midnight. Warto się także zainteresować tym co Blizzard ma do powiedzenia na temat przyszłości marki, bowiem fabularnie Midnight i The Last Titan mają zamknąć wiele kluczowych wątków.