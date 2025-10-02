World of Warcraft wprowadzi system domów już w grudniu. Będzie to jednak przecieranie szlaków

Wraz z zapowiedzianą aktualizacją gracze otrzymają możliwość kupna własnej działki, zakładania sąsiedztw z innymi użytkownikami oraz urządzania domów przy pomocy zestawu dekoracji. Grudniowa aktualizacja będzie jedynie wstępnym wdrożeniem, bowiem pełny zestaw możliwości i mechanik pojawi się dopiero wraz z premierą Midnight.
Blizzard wprowadzi aktualizację z domami nieco wcześniej
W przyszłych aktualizacjach system zostanie rozbudowany o setki dekoracji i mebli, w tym nagrody związane z dawnymi osiągnięciami czy zawartością wcześniejszych dodatków, takich jak World of Warcraft: Legion. Domy będzie można rozwijać i ulepszać, zwiększając limity dotyczące liczby pomieszczeń, elementów wystroju czy obiektów ustawianych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Z kolei sąsiedztwa będą mogły być prywatne lub publiczne, na przykład jako wspólne posiadłości dla członków gildii. Nowością będą także “endeavors”, czyli comiesięczne wydarzenia sąsiedzkie w których gracze będą mogli współpracować, aby zdobyć unikalne elementy dekoracyjne.
