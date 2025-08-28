Blizzard o przyszłości World of Warcraft. Midnight i The Last Titan zamkną wielkie wątki

World of Warcraft od lat opierało się na monumentalnych opowieściach o ratowaniu Azeroth przed zagładą. Jednak deweloperzy ze studia Blizzard Entertainment przyznają, że gracze zaczęli odczuwać przesyt taką formą narracji. W rozmowie z PC Gamer podkreślili, że przyszłość gry ma także obejmować bardziej przyziemne i osobiste historie.

World of Warcraft – powrót do codziennych opowieści

Dyrektor artystyczny Ely Cannon zaznaczył, że studio chce znów skupić się na historiach zwykłych mieszkańców Azeroth. Jak stwierdził, opowieści o kosmicznych zagrożeniach i końcu świata powinny ustąpić miejsca fabule bliższej bohaterom i graczom. Pierwsze elementy tego podejścia pojawią się już w nadchodzącym dodatku Midnight, gdzie obok epickich wydarzeń pojawią się wątki związane np. z mechaniką nabywania domów.