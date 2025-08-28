Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard o przyszłości World of Warcraft. Midnight i The Last Titan zamkną wielkie wątki

Mikołaj Berlik
2025/08/28 18:30
0
0

Studio przyznało, że gracze są zmęczeni wyłącznie epickimi historiami w WoW.

World of Warcraft od lat opierało się na monumentalnych opowieściach o ratowaniu Azeroth przed zagładą. Jednak deweloperzy ze studia Blizzard Entertainment przyznają, że gracze zaczęli odczuwać przesyt taką formą narracji. W rozmowie z PC Gamer podkreślili, że przyszłość gry ma także obejmować bardziej przyziemne i osobiste historie.

World of Warcraft
World of Warcraft

World of Warcraft – powrót do codziennych opowieści

Dyrektor artystyczny Ely Cannon zaznaczył, że studio chce znów skupić się na historiach zwykłych mieszkańców Azeroth. Jak stwierdził, opowieści o kosmicznych zagrożeniach i końcu świata powinny ustąpić miejsca fabule bliższej bohaterom i graczom. Pierwsze elementy tego podejścia pojawią się już w nadchodzącym dodatku Midnight, gdzie obok epickich wydarzeń pojawią się wątki związane np. z mechaniką nabywania domów.

GramTV przedstawia:

Rozszerzenia Midnight i The Last Titan będą finałem dotychczasowych epickich wątków, ale kolejne opowieści mają pełnić rolę „oddechu” dla społeczności. Blizzard podkreśla, że uproszczenie narracji to także ukłon w stronę nowych graczy, którzy często gubią się w wielowątkowej fabule. Studio planuje stworzenie wielu punktów startowych, które mają ułatwić wejście do świata gry.

World of Warcraft otrzyma więc w przyszłości zarówno wielkie, jak i mniejsze historie, które razem mają utrzymać równowagę między epicką skalą a bardziej osobistymi opowieściami.

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
World of Warcraft
wywiad
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112