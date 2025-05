World of Warcraft staje się zbyt casualowy? To ułatwienie irytuje niektórych weteranów, ale pomaga nowicjuszom

Przez niemal dwie dekady World of Warcraft znany był ze swojej głębi, złożoności i potrzeby długoterminowego zaangażowania. To powodowało, że na swój sposób czasem ciężko było połapać się we wszystkim, zwłaszcza po dłuższej nieobecności w grze. Nowi gracze często mieli problem z dotarciem do zawartości końcowej, a osoby z niepełnosprawnościami napotykały bariery wynikające z braku odpowiedniego wsparcia. Blizzard postanowił wyjść temu naprzeciw, ale rozwiązanie budzi pewne kontrowersje wśród weteranów serii.

Czy World of Warcraft powinno ułatwiać grę?

Wprowadzenie takich funkcji jak jednoprzyciskowy DPS, rozgrywka między frakcjami, Warbands oraz uproszczony interfejs to wyraźny sygnał, że World of Warcraft ma być dostępny dla każdego, bez poświęcania dużej ilości czasu na wdrożenie się. Zmiany te czynią grę bardziej przyjazną nie tylko dla nowicjuszy, ale i dla weteranów, którzy chcieli spróbować nowej klasy, ale zniechęcała ich stroma krzywa nauki, choć w tym przypadku zdania są nieco podzielone. Część graczy uważa, że World of Warcraft powinien zostać takim jakim jest, a jeśli ktoś sobie nie radzi, wówczas są inne gry. Wszystko to w obawie, że Blizzard zrobi z WoW-a casualową papkę dla mas. Inni gracze z kolei bronią zmian, wszak są one opcjonalne i weterani nie powinni ingerować w to, kto w jaki sposób gra.