Dyrektor World of Warcraft odpowiada na krytykę ostatniej aktualizacji: "To nie jest doświadczenie, na jakie gracze czekali – ani na jakie zasługują"

Ostatnia aktualizacja do WoW-a była wręcz tragiczna i spotkała się z gigantyczną falą krytyki. Dyrektor gry postanowił odnieść się do sprawy.

Problemy z wydarzeniem Flame's Radiance, jak błąd z zacinającym się Nightfall, który utrudniał grę w pierwszych dniach, to coś, nad czym musimy popracować. Naprawiliśmy to najszybciej, jak się dało, ale to nie jest doświadczenie, jakiego oczekujemy dla naszych graczy ani na jakie zasługują w dniu premiery aktualizacji.

Gracze byli także sfrustrowani nietypową decyzją Blizzarda o czasowym blokowaniu dostępu do wielu kluczowych elementów aktualizacji. Nowości takie jak ulepszona ochrona przed pechem przy zdobywaniu nagród, nowy tryb walki z dwoma bossami jednocześnie oraz powrót Horrific Visions oraz zaklęć Corruption, zostały przesunięte nawet do czerwca, przez co w dniu premiery gracze mieli dostęp wyłącznie do wspomnianego, zabugowanego wydarzenia Flame's Radiance. Hazzikostas tłumaczy:

Eksperymentujemy z różnymi podejściami do wydarzeń live-service. Chcieliśmy nadać każdej nowości swój moment, by nie przytłaczać graczy ilością treści naraz – szczególnie że jesteśmy już osiem tygodni w aktualnym sezonie i gracze wciąż polują na nagrody w rajdach i lochach.

Mimo dobrych intencji, gracze przyzwyczajeni do tego, że dzień aktualizacji to moment odblokowania wszystkich nowości, poczuli się zawiedzeni, co również skomentował dyrektor WoW-a:

Wyraźnie słyszymy wasz feedback. Być może tym razem naprawdę zbyt wiele treści zostało opóźnionych, a za mało zaoferowaliśmy na start.

Dodatkowym źródłem frustracji były liczne błędy, które pojawiły się w patchu, a niektóre z nich już wcześniej były naprawione w poprzednich wersjach gry. Inne z kolei wydawały się niezwiązane z nową zawartością, co wskazywało na problemy z ogólną stabilnością gry. Wielu graczy winą obarczyło przyspieszony cykl wydawania patchy, który obecnie zakłada nową łatkę co osiem tygodni, a to najszybsze tempo w historii WoW-a.