Fani L.A. Noire mogą znów mieć nadzieję. Padły ważne słowa

Losy L.A. Noire były niezwykle burzliwe. W efekcie, chociaż powstał wspominany dziś przez wielu tytuł, na kontynuację przez wiele lat nie mogliśmy liczyć.

Czyżby jednak wreszcie coś się w tym segmencie ruszyło? Jest to niewykluczone, gdy spojrzymy na ostatnie wypowiedzi.

Grafika wygenerowana przez AI

Czy L.A. Noire jednak powróci?

Prawa do marki L.A. Noire pozostają w rękach Rockstar Games, które wydało pierwszą odsłonę cyklu. Rockstar z kolei należy do rodziny Take-Two Interactive i to właśnie CEO tej ostatniej firmy wypowiedział się na ten temat. Strauss Zelnick, bo o nim mowa, był ostatnio gościem Interactive Innovation Conference w Las Vegas, gdzie miał okazję rozmawiać z Jenny Maas z Variety. Jedno z pytań dotyczyło tego, by T2 zamierza jeszcze zrobić coś z L.A. Noire. I tutaj największe zaskoczenie, bo z ust Zelnicka padło bezpośrednie Tak, po którym jednak dyrektor generalny z Nowego Jorku postanowił poszerzyć swoją odpowiedź.