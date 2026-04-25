World of Warcraft pod ostrzałem graczy. Blizzard przeprasza za wadliwą aktualizację

Studio obiecuje poprawę w przyszłości.

Najnowsza aktualizacja do World of Warcraft wywołała falę frustracji wśród graczy. Patch oznaczony numerem 12.0.5, który miał wprowadzić świeżą zawartość i nowe aktywności, zamiast tego przyniósł liczne błędy, od drobnych niedociągnięć po poważniejsze problemy wpływające na rozgrywkę. Blizzard Entertainment zdecydowało się zabrać głos i oficjalnie przeprosić społeczność. World of Warcraft – Blizzard przeprasza graczy po nieudanej aktualizacji We wpisie deweloperzy przyznali, że premiera aktualizacji nie spełniła ich oczekiwań. Twórcy zapewniają, że od momentu wdrożenia patcha zespół pracuje bez przerwy nad rozwiązaniem najpoważniejszych problemów.

Premiera aktualizacji 12.0.5 nie była na poziomie, którego od siebie wymagamy. Wiemy, że zakłóciło to waszą rozgrywkę i wywołało uzasadnioną frustrację. Aktualizacja 12.0.5 miała dostarczyć graczom nowych sposobów spędzania czasu w Azeroth. Wśród nowości znalazł się tryb inspirowany zabawą w chowanego, dodatkowe aktywności związane z łowieniem ryb oraz nowe opcje PvE, które miały ułatwić rozwój głównych postaci i ich alternatywnych wersji. Niestety, to właśnie te elementy stały się źródłem wielu błędów. Nowy tryb rozgrywki okazał się szczególnie problematyczny. Gracze szybko odkryli, że mechanika wykrywania przeciwników działa nieprawidłowo, gdyż minimapa pozwala zbyt łatwo odnaleźć ukrywających się uczestników. Co więcej, osoby skutecznie unikające wykrycia bywają oznaczane jako nieaktywne, przez co nie otrzymują nagród. Problemy dotknęły również systemu łupów. W aktywności Voidforge pojawił się błąd powodujący przyznawanie zduplikowanych przedmiotów, co zaburzyło jeden z kluczowych elementów progresji w grze. Choć ten konkretny problem został już rozwiązany, niesmak wśród graczy pozostał.

GramTV przedstawia:

Lista problemów jest jednak znacznie dłuższa. W wielu regionach przestał działać system mieszkań dla graczy, część klas nie funkcjonuje zgodnie z założeniami, a aktywności typu Delves również nie uniknęły problemów. Społeczność zaczęła nawet tworzyć szczegółowe zestawienia błędów, które pojawiły się po aktualizacji. Blizzard podkreśla, że sytuacja stanowi dla zespołu ważną lekcję na przyszłość. Zespół wyciąga wnioski z tej premiery, aby upewnić się, że taka sytuacja się nie powtórzy. Będziemy także pracować nad lepszą komunikacją, informując otwarcie, wcześnie i regularnie o problemach, nad którymi pracujemy, o poprawkach oraz o wszystkich istotnych kwestiach dla naszej społeczności. Bardzo zależy nam na tej grze i sami w nią gramy razem z wami. Będziemy lepsi. Obecne problemy pokazują, jak trudne jest utrzymanie równowagi między dostarczaniem nowej zawartości a stabilnością techniczną gry. W ostatnich miesiącach World of Warcraft zbierał pozytywne opinie za rozwój, jednak najnowsza aktualizacja przypomina, że Blizzard musi mieć się na uwadze, aby nie popełnić kolejnego takiego błędu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.