Nowe gry w Amazon Luna. Oferta Prime Gaming na lipiec wzbogacona o 3 kolejne produkcje

Pierwszą z przygotowanych produkcji jest Poly Vita, czyli spokojna gra logiczna, w której pomagamy zagubionej bohaterce o imieniu Maya odzyskać fragmenty jej duszy. Rozgrywka polega na odpowiednim układaniu elementów ścieżki i tworzeniu bezpiecznej drogi prowadzącej przez kolejne plansze. Po drodze musimy omijać przeszkody oraz zbierać wszystkie znajdujące się na poziomie fragmenty. Tytuł dostępny jest za pośrednictwem platformy Legacy Games.
GramTV przedstawia:
Drugą propozycją jest FRAMED Collection, zawierająca gry FRAMED oraz FRAMED 2. To nietypowe przygodówki logiczne utrzymane w stylistyce komiksu noir. Zadaniem gracza jest przestawianie poszczególnych kadrów w taki sposób, aby zmienić kolejność wydarzeń i pomóc bohaterom wydostać się z niebezpiecznych sytuacji. Pakiet można odebrać w formie kodu aktywacyjnego na platformę GOG.
Najbardziej rozpoznawalnym tytułem z całej trójki jest natomiast Escape Academy. Produkcja studia Coin Crew Games przenosi graczy do szkoły dla przyszłych mistrzów pokojów zagadek. Podczas nauki rozwiązujemy łamigłówki, szukamy ukrytych wskazówek, łamiemy szyfry i poznajemy kolejnych wykładowców akademii. Escape Academy można ukończyć samodzielnie lub wspólnie z drugą osobą. Gra obsługuje zarówno lokalny tryb współpracy, jak i rozgrywkę sieciową. Produkcja dostępna jest dla abonentów Amazon Prime za pośrednictwem Epic Games Store.
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