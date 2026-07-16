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Nowe gry w Amazon Luna. Oferta Prime Gaming na lipiec wzbogacona o 3 kolejne produkcje

Radosław Krajewski
2026/07/16 12:00
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Użytkownicy już za chwilę będą mogli odebrać kolejne trzy gry w ramach abonamentu Amazona.

Amazon kontynuuje lipcowe rozdawnictwo gier dostępnych w ramach usługi Amazon Luna. W każdy czwartek abonenci Amazon Prime otrzymują nowe produkcje na PC, które po odebraniu pozostają na stałe w ich bibliotekach. W tym tygodniu gracze mogą odebrać trzy nowe produkcje.

Amazon Luna
Amazon Luna

Pierwszą z przygotowanych produkcji jest Poly Vita, czyli spokojna gra logiczna, w której pomagamy zagubionej bohaterce o imieniu Maya odzyskać fragmenty jej duszy. Rozgrywka polega na odpowiednim układaniu elementów ścieżki i tworzeniu bezpiecznej drogi prowadzącej przez kolejne plansze. Po drodze musimy omijać przeszkody oraz zbierać wszystkie znajdujące się na poziomie fragmenty. Tytuł dostępny jest za pośrednictwem platformy Legacy Games.

GramTV przedstawia:

Drugą propozycją jest FRAMED Collection, zawierająca gry FRAMED oraz FRAMED 2. To nietypowe przygodówki logiczne utrzymane w stylistyce komiksu noir. Zadaniem gracza jest przestawianie poszczególnych kadrów w taki sposób, aby zmienić kolejność wydarzeń i pomóc bohaterom wydostać się z niebezpiecznych sytuacji. Pakiet można odebrać w formie kodu aktywacyjnego na platformę GOG.

Najbardziej rozpoznawalnym tytułem z całej trójki jest natomiast Escape Academy. Produkcja studia Coin Crew Games przenosi graczy do szkoły dla przyszłych mistrzów pokojów zagadek. Podczas nauki rozwiązujemy łamigłówki, szukamy ukrytych wskazówek, łamiemy szyfry i poznajemy kolejnych wykładowców akademii. Escape Academy można ukończyć samodzielnie lub wspólnie z drugą osobą. Gra obsługuje zarówno lokalny tryb współpracy, jak i rozgrywkę sieciową. Produkcja dostępna jest dla abonentów Amazon Prime za pośrednictwem Epic Games Store.

Amazon Luna – darmowe gry w lipcu 2026

  • Już dostępne - CyClones (GOG)
  • Już dostępne - LoneStar (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Still There (GOG)
  • Już dostępne - Regular Factory: Escape Room (GOG)
  • Od dzisiaj - Poly Vita (Legacy Games)
  • Od dzisiaj - Framed Collection (GOG)
  • Od dzisiaj - Escape Academy (Epic Games Store)
  • 23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)
  • 23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)
  • 30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)
  • 30 lipca - Weakless (GOG)

Tagi:

promocja
darmowe gry
za darmo
Amazon
promocje
gry za darmo
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
Escape Academy
Prime Gaming
Framed Collection
Poly Vita
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112