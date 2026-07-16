Nowe gry w Amazon Luna. Oferta Prime Gaming na lipiec wzbogacona o 3 kolejne produkcje

Amazon kontynuuje lipcowe rozdawnictwo gier dostępnych w ramach usługi Amazon Luna. W każdy czwartek abonenci Amazon Prime otrzymują nowe produkcje na PC, które po odebraniu pozostają na stałe w ich bibliotekach. W tym tygodniu gracze mogą odebrać trzy nowe produkcje.

Pierwszą z przygotowanych produkcji jest Poly Vita, czyli spokojna gra logiczna, w której pomagamy zagubionej bohaterce o imieniu Maya odzyskać fragmenty jej duszy. Rozgrywka polega na odpowiednim układaniu elementów ścieżki i tworzeniu bezpiecznej drogi prowadzącej przez kolejne plansze. Po drodze musimy omijać przeszkody oraz zbierać wszystkie znajdujące się na poziomie fragmenty. Tytuł dostępny jest za pośrednictwem platformy Legacy Games.

Drugą propozycją jest FRAMED Collection, zawierająca gry FRAMED oraz FRAMED 2. To nietypowe przygodówki logiczne utrzymane w stylistyce komiksu noir. Zadaniem gracza jest przestawianie poszczególnych kadrów w taki sposób, aby zmienić kolejność wydarzeń i pomóc bohaterom wydostać się z niebezpiecznych sytuacji. Pakiet można odebrać w formie kodu aktywacyjnego na platformę GOG.

Najbardziej rozpoznawalnym tytułem z całej trójki jest natomiast Escape Academy. Produkcja studia Coin Crew Games przenosi graczy do szkoły dla przyszłych mistrzów pokojów zagadek. Podczas nauki rozwiązujemy łamigłówki, szukamy ukrytych wskazówek, łamiemy szyfry i poznajemy kolejnych wykładowców akademii. Escape Academy można ukończyć samodzielnie lub wspólnie z drugą osobą. Gra obsługuje zarówno lokalny tryb współpracy, jak i rozgrywkę sieciową. Produkcja dostępna jest dla abonentów Amazon Prime za pośrednictwem Epic Games Store.

Amazon Luna – darmowe gry w lipcu 2026