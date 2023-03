Wolcen: Lords of Mayhem zadebiutuje wkrótce na PlayStation 4 i PlayStation 5

Od premiery pełnej wersji Wolcen: Lords of Mayhem na PC minęły ponad trzy lata. Okazuje się jednak, że już niedługo produkcja Wolcen Studio trafi do szerszego grona odbiorców. Do sieci trafił bowiem zwiastun, dzięki któremu poznaliśmy dokładną datę premiery gry na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5.

Wolcen: Lords of Mayhem trafi w marcu na PlayStation 4 i PlayStation 5

Z informacji przekazanych we wspomnianym materiale promocyjnym dowiadujemy się, że Wolcen: Lords of Mayhem zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 już 15 marca, a więc za niecałe dwa tygodnie. Zwiastun przypomina również o najważniejszych elementach produkcji, a także prezentuje kilka ujęć z rozgrywki. Całość znajdziecie natomiast na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Wolcen: Lords of Mayhem dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. W momencie premiery pełnej wersji produkcja Wolcen Studio cieszyła się dużym zainteresowaniem na Steam, przez które serwery gry były nieaktywne przez ponad 30 godzin.