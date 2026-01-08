"Wolałbym wsadzić sobie pistolet w…” - Mickey Rourke wściekły po fałszywej zbiórce pieniędzy

Mickey Rourke stanowczo odcina się od zbiórki pieniędzy przeznaczonej na spłatę jego długów
Na platformie GoFundMe uruchomiono zbiórkę, której celem było zebranie 100 tysięcy dolarów na pokrycie zaległego czynszu. Organizatorka, podająca się za agentkę 73-letniego aktora, przekonywała, że działa za jego wiedzą i zgodą. Z opisu wynikało, że Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty ponad 59 tysięcy dolarów i grozi mu eksmisja.
W opublikowanym na Instagramie nagraniu zdobywca Złotego Globu za rolę w niezapomnianym Zapaśniku, zdementował jednak te doniesienia. Rourke przyznał, że o zbiórce dowiedział się przypadkiem i nie ma pojęcia, kto ją zorganizował. Podkreślił, że nie stoi za tą inicjatywą i nigdy nie prosiłby fanów o wsparcie finansowe.
GramTV przedstawia:
To nie ja. Nawet nie wiem, czym jest GoFundMe. Moje życie jest bardzo proste, nie korzystam z takich zewnętrznych źródeł. Nigdy w życiu nie prosiłbym o cholerną jałmużnę. Wolałbym wsadzić sobie pistolet w tyłek i pociągnąć za spust.
Sytuacja ta ma jednak miejsce już po fali krytyki, jaka rozkręciła się w mediach społecznościowych za sprawą publikacji zbiórki. Komentujący zwracają uwagę na fakt, iż nie powinno się prosić o pokrycie długów, które są wynikiem złego gospodarowania swoim majątkiem. Rourke, chcąc uspokoić nastroje, zaapelował jednak do fanów, by nie przekazywali żadnych pieniędzy. Zapowiedział też konsultacje z prawnikiem w sprawie fałszywej zbiórki. Jak dodał, potrzebną kwotę pożyczył już od bliskiego przyjaciela, ale uważa całą sytuację za upokarzającą. Warto dodać, że w momencie wstrzymania wpłat na koncie zbiórki znajdowało się już blisko 97 tysięcy dolarów.
