"Wolałbym wsadzić sobie pistolet w…” - Mickey Rourke wściekły po fałszywej zbiórce pieniędzy

Jakub Piwoński
2026/01/08 14:50
Aktor znany z takich filmów jak 9 i pół tygodnia, Harry Angel, Iron Man 2 i Zapaśnik, znalazł się ostatnio w centrum zanteresowania mediów. Ale nie za sprawą kolejnej roli.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Mickey Rourke znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, a w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy mająca pomóc mu spłacić długi i uniknąć eksmisji z domu w Los Angeles. Inicjatywa szybko rozgrzała internet i wywołała falę krytyki. Teraz głos zabrał sam aktor. Co ważne, stanowczo odcina się od całej akcji.

Zapaśnik
Zapaśnik

Mickey Rourke stanowczo odcina się od zbiórki pieniędzy przeznaczonej na spłatę jego długów

Na platformie GoFundMe uruchomiono zbiórkę, której celem było zebranie 100 tysięcy dolarów na pokrycie zaległego czynszu. Organizatorka, podająca się za agentkę 73-letniego aktora, przekonywała, że działa za jego wiedzą i zgodą. Z opisu wynikało, że Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty ponad 59 tysięcy dolarów i grozi mu eksmisja.

W opublikowanym na Instagramie nagraniu zdobywca Złotego Globu za rolę w niezapomnianym Zapaśniku, zdementował jednak te doniesienia. Rourke przyznał, że o zbiórce dowiedział się przypadkiem i nie ma pojęcia, kto ją zorganizował. Podkreślił, że nie stoi za tą inicjatywą i nigdy nie prosiłby fanów o wsparcie finansowe.

GramTV przedstawia:

To nie ja. Nawet nie wiem, czym jest GoFundMe. Moje życie jest bardzo proste, nie korzystam z takich zewnętrznych źródeł. Nigdy w życiu nie prosiłbym o cholerną jałmużnę. Wolałbym wsadzić sobie pistolet w tyłek i pociągnąć za spust.

Sytuacja ta ma jednak miejsce już po fali krytyki, jaka rozkręciła się w mediach społecznościowych za sprawą publikacji zbiórki. Komentujący zwracają uwagę na fakt, iż nie powinno się prosić o pokrycie długów, które są wynikiem złego gospodarowania swoim majątkiem. Rourke, chcąc uspokoić nastroje, zaapelował jednak do fanów, by nie przekazywali żadnych pieniędzy. Zapowiedział też konsultacje z prawnikiem w sprawie fałszywej zbiórki. Jak dodał, potrzebną kwotę pożyczył już od bliskiego przyjaciela, ale uważa całą sytuację za upokarzającą. Warto dodać, że w momencie wstrzymania wpłat na koncie zbiórki znajdowało się już blisko 97 tysięcy dolarów.

Źródło:https://www.nbcnews.com/news/us-news/mickey-rourke-wrestling-bills-appealing-fans-help-back-rent-rcna252349

Popkultura
zbiórka
aktor
Mickey Rourke
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




