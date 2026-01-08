"Wolałbym wsadzić sobie pistolet w…” - Mickey Rourke wściekły po fałszywej zbiórce pieniędzy

Aktor znany z takich filmów jak 9 i pół tygodnia, Harry Angel, Iron Man 2 i Zapaśnik, znalazł się ostatnio w centrum zanteresowania mediów. Ale nie za sprawą kolejnej roli.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Mickey Rourke znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, a w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy mająca pomóc mu spłacić długi i uniknąć eksmisji z domu w Los Angeles. Inicjatywa szybko rozgrzała internet i wywołała falę krytyki. Teraz głos zabrał sam aktor. Co ważne, stanowczo odcina się od całej akcji.

Mickey Rourke stanowczo odcina się od zbiórki pieniędzy przeznaczonej na spłatę jego długów

Na platformie GoFundMe uruchomiono zbiórkę, której celem było zebranie 100 tysięcy dolarów na pokrycie zaległego czynszu. Organizatorka, podająca się za agentkę 73-letniego aktora, przekonywała, że działa za jego wiedzą i zgodą. Z opisu wynikało, że Rourke otrzymał wezwanie do zapłaty ponad 59 tysięcy dolarów i grozi mu eksmisja.