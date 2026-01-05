Mickey Rourke na skraju eksmisji. Aktor MCU i legendarnych filmów prosi fanów o pomoc

Był na szczycie i spadł na dno. W sieci znalazła się informacja o trudnej sytuacji Mickey’ego Rourke’a. Aktor uruchomił w niedzielę zbiórkę na platformie GoFundMe, której celem jest zebranie pieniędzy pozwalających mu zachować dom w Los Angeles. Jak podaje magazyn People, w grudniu Rourke otrzymał wezwanie do uregulowania około 60 tysięcy dolarów zaległego czynszu – w przeciwnym razie grozi mu eksmisja.

Aktor znany z ról w Iron Man 2 i filmu Zapaśnik jest na skraju eksmisji

Kampania zatytułowana „Help Mickey Rourke Stay in His Home” szybko przyciągnęła uwagę internautów. Do tej pory udało się zgromadzić 47,5 tysiąca dolarów, przy założonym celu wynoszącym 100 tysięcy. W opisie zbiórki autorzy – działający w porozumieniu z aktorem – przypominają jego wyjątkowe miejsce w historii amerykańskiego kina, podkreślając jego zaangażowanie w role.