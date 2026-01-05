Zaloguj się lub Zarejestruj

Mickey Rourke na skraju eksmisji. Aktor MCU i legendarnych filmów prosi fanów o pomoc

Jakub Piwoński
2026/01/05 18:30
Słynny aktor jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Był na szczycie i spadł na dno. W sieci znalazła się informacja o trudnej sytuacji Mickey’ego Rourke’a. Aktor uruchomił w niedzielę zbiórkę na platformie GoFundMe, której celem jest zebranie pieniędzy pozwalających mu zachować dom w Los Angeles. Jak podaje magazyn People, w grudniu Rourke otrzymał wezwanie do uregulowania około 60 tysięcy dolarów zaległego czynszu – w przeciwnym razie grozi mu eksmisja.

Aktor znany z ról w Iron Man 2 i filmu Zapaśnik jest na skraju eksmisji

Kampania zatytułowana „Help Mickey Rourke Stay in His Home szybko przyciągnęła uwagę internautów. Do tej pory udało się zgromadzić 47,5 tysiąca dolarów, przy założonym celu wynoszącym 100 tysięcy. W opisie zbiórki autorzy – działający w porozumieniu z aktorem – przypominają jego wyjątkowe miejsce w historii amerykańskiego kina, podkreślając jego zaangażowanie w role.

Jednocześnie zwracają uwagę na mniej znaną stronę jego biografii. Po porzuceniu aktorstwa na rzecz boksu Rourke doznał licznych kontuzji, a powrót do branży okazał się wyjątkowo trudny. W opisie zbiórki mowa o finansowych problemach, zawodowym odrzuceniu i gorzkiej lekcji, że rozpoznawalność i talent nie zawsze idą w parze z życiową stabilnością. Organizatorzy apelują o wsparcie, które ma zapewnić aktorowi podstawowe poczucie bezpieczeństwa i godne warunki życia.

Przypomnijmy, że Mickey Rourke rozpoczął karierę pod koniec lat 70. i zapisał się w historii kina rolami w takich filmach jak Harry Angel, 9 1/2 tygodnia, Rumble Fish, Sin City: Miasto grzechu czy nagrodzony Złotym Globem Zapaśnik. Zagrał też w MCU w filmie Iron Man 2.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/mickey-rourke-gofundme-eviction-1236623234/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




