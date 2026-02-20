Nie żyje Eric Dane, aktor znany z Euforii i Chirurgów

Wiosną ubiegłego roku Eric Dane ogłosił, że zdiagnozowano u niego poważną chorobę. Rokowania nie były wówczas najlepsze.

Z biegiem czasu zresztą choroba tylko postępowała. Dziś ogłoszono zaś, że aktor zmarł w wieku 53 lat. Eric Dane zmarł w wieku 53 lat Dane w kwietniu ubiegłego roku ogłosił, iż zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalną chorobę neurodegeneracyjną. Prowadzi ona do zaniku kolejnych grup mięśni, co w oczywisty sposób wpływa na spadek sprawności, a ostatecznie prowadzi do paraliżu. Przyjmuje się, że ALS prowadzi do śmierci najczęściej w przeciągu od 3 do 5 lat.

Zacząłem odczuwać osłabienie mojej prawej ręki. Wtedy nie przywiązywałem do tego większej wagi. Myślałem, że może po prostu zbyt dużo piszę albo że moja ręka jest po prostu przemęczona. Niemniej kilka tygodni później zauważyłem, że wszystko nieco się pogorszyło – wspominał Dane w programie Good Morning America.

GramTV przedstawia:

W przypadku Dane’a choroba postępowała szybko. Już w czerwcu całkowicie stracił władzę w prawej ręce. Z kolei w październiku ubiegłego roku zaczął poruszać się na wózku inwalidzkim. Już wtedy było jasne, że rokowania nie są najlepsze. Ostatecznie aktor odszedł zaledwie 10 miesięcy po tym, gdy zdiagnozowano u niego chorobę. Eric Dane dla wielu kojarzyć się będzie przede wszystkim z występem w Chirurgach, gdzie przez kilka sezonów grał jedną z głównych postaci, tj. doktora Marka Sloana. Amerykanin był również częścią obsady Euforii, gdzie wcielił się w ojca Nate’a Jacobsa, Carla. W tej roli zobaczymy go również w nadchodzącym 3. sezonie produkcji HBO. Na premierę nadal czeka też film z jego udziałem pt. Family Secrets, który od 2 lat znajduje się jednak w postprodukcji.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

