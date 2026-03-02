"Następne Pokemony/Palworld" podbijają serca fanów. Kampania na Kickstarterze zebrała cel pięciokrotnie

Wonderful Neoran Valley to nowy “monster collector”.

Scena gier typu „monster collector” ma nowego faworyta. Projekt Wonderful Neoran Valley od Nara Studio potrzebował na start skromnych 100 tysięcy dolarów – kampania na Kickstarterze przekroczyła jednak wszelkie oczekiwania, przekraczając w ostatni weekend barierę pół miliona dolarów. Tytuł już teraz jest okrzyknięty „następcą Palworld”. Wonderful Neoran Valley – ponad 500 tys. dolarów na liczniku Niezależne Nara Studio stworzyło wizję gry roguelite, która łączy urok zbierania stworków znany z Pokemonów z głębią strategiczną serii Shin Megami Tensei. Sukces zbiórki jest oszałamiający – do końca kampanii pozostał jeszcze miesiąc, a projekt wsparło już ponad 8 tysięcy osób, wpłacając pięciokrotnie więcej niż zakładany cel minimum.

Mimo oczywistych skojarzeń z konkurencją, Wonderful Neoran Valley wprowadza kilka unikalnych pomysłów. W grze nie używamy kulek ani pułapek. Aby dołączyć stworka (Neoran) do drużyny, musimy go przekonać do walki po naszej stronie, co wymaga psychologicznego i strategicznego podejścia. Zwiastuny ujawniły zaskakująco mroczne elementy i potwory. Twórcy uspokajają jednak, że pokonywanie tzw. „Neura Clusters” pozwoli usunąć przerażające aspekty i przywrócić wesoły klimat doliny. Lore również jest rozbudowane – ludzie żyją tu w feudalnych miastach, podczas gdy Neoran zamieszkują dzikie biomy. Obie rasy mówią tym samym językiem, ale kierują się zupełnie innymi zasadami społecznymi. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu, deweloperzy odblokowali już ważny próg milowy – potwierdzono port gry na nadchodzące Nintendo Switch 2. Kolejnym celem zbiórki jest zapewnienie całemu zespołowi pracy na pełen etat, co ma przyspieszyć proces produkcji.

GramTV przedstawia:

Kampania oferuje szeroki wachlarz progów wsparcia – od 20 euro za cyfrową kopię gry, aż po astronomiczne 8500 euro za pakiet „Architect”. Co ciekawe, znalazł się już jeden śmiałek, który zdecydował się na ten najdroższy stopień wsparcia. Warto dodać, że w Wonderful Neoran Valley znajdzie się ponad 70 unikalnych gatunków Neoran, każdy z własnym zestawem cech i umiejętności opartych na energii zwanej Neura. Niestety, na ten moment twórcy nie podali jeszcze przybliżonej daty premiery pełnej wersji, ale przy obecnym tempie finansowania możemy spodziewać się bardzo dynamicznego rozwoju projektu w najbliższych miesiącach.