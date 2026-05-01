18 lat temu Rockstar stworzył jedną z najmocniejszych historii w grach. Czy ktoś to przebił?

GTA 4 do dziś uchodzi za najbardziej dojrzałą opowieść studia.

29 kwietnia 2008 roku zadebiutowało Grand Theft Auto 4 — produkcja, która dla wielu graczy do dziś pozostaje szczytowym osiągnięciem narracyjnym Rockstar Games. Choć studio ma na koncie wiele hitów, to właśnie historia Niko Bellica najczęściej wraca w dyskusjach o najlepszych fabułach w grach wideo. 18 lat od premiery GTA 4 Jak zauważa ComicBook.com, na tle wcześniejszych odsłon serii GTA czwarta część wyróżniała się znacznie bardziej stonowanym i poważnym tonem. Zamiast przesadzonej, momentami satyrycznej opowieści o świecie przestępczym, gracze dostali historię człowieka naznaczonego przeszłością. Niko Bellic, były żołnierz z Europy Wschodniej, trafia do Liberty City, próbując uciec od dawnych traum i odnaleźć osobę, która zdradziła jego oddział. Szybko jednak wpada w spiralę przemocy, z której nie ma łatwego wyjścia.

To właśnie ten ciężar emocjonalny wyróżnia GTA 4. Gra nie tylko opowiada o przestępczości, ale też o konsekwencjach wyborów, cenie zemsty i próbie odnalezienia własnej tożsamości. Niko nie jest typowym bohaterem — to postać pełna sprzeczności, rozdarta między chęcią odkupienia a brutalną rzeczywistością, która go otacza.

Rockstar od lat słynie z rozbudowanych historii i wyrazistych bohaterów, co widać także w późniejszych produkcjach, takich jak Grand Theft Auto 5 czy Red Dead Redemption 2. Jednak to właśnie GTA 4 dla wielu pozostaje najbardziej spójną i emocjonalnie angażującą opowieścią studia — bardziej skupioną, osobistą i konsekwentną w swoim przekazie. Gra oferowała przy tym ogromną swobodę rozgrywki, charakterystyczną dla serii, nie tracąc przy tym narracyjnej głębi. Liberty City stało się miejscem nie tylko zabawy, ale też tragedii — historią o człowieku, który próbuje uciec przed samym sobą, ale nie potrafi tego zrobić. Mimo że kolejne produkcje Rockstar rozwijały skalę i technologię, wielu graczy do dziś uważa, że pod względem opowieści GTA 4 nie zostało przebite. Być może zmieni to dopiero nadchodzące Grand Theft Auto 4 — ale na razie to właśnie historia Niko Bellica pozostaje jednym z najmocniejszych przykładów tego, jak gry mogą opowiadać dojrzałe, poruszające historie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










