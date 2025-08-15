Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe filmy o Wojowniczych Żółwiach Ninja po raz pierwszy na 4K Blu-ray

Jakub Piwoński
2025/08/15 11:30
0
0

Kałabanga!

Fani Wojowniczych Żółwi Ninja mają powód do świętowania – kultowa trylogia z lat 1990–1993 po raz pierwszy pojawi się w wydaniu 4K Ultra HD dzięki Arrow Video. To gratka dla kolekcjonerów.

Wojownicze Żółwie Ninja
Wojownicze Żółwie Ninja

Wojownicze Żółwie Ninja w wydaniu 4K Blu-ray

W pakiecie znalazły się trzy filmy: Wojownicze Żółwie Ninja (1990), Wojownicze Żółwie Ninja II: Tajemnica szlamu (1991) oraz Wojownicze Żółwie Ninja III (1993). Pierwsza część została odrestaurowana z oryginalnego negatywu 35 mm, a dwie kolejne z interpozytywów, co zapewni obraz o wyjątkowej ostrości i wiernym odwzorowaniu kolorów. To najlepsza jakościowo okazja, aby zobaczyć przygody Leonarda, Donatella, Michelangela i Raphaela tak, jak nigdy dotąd.

GramTV przedstawia:

Limitowana edycja kolekcjonerska to nie tylko filmy w odświeżonej jakości. Zestaw zawiera także ekskluzywną książeczkę z nowymi tekstami, świeżo zaprojektowaną grafikę, odwracalne okładki, a także zupełnie nowe komentarze reżyserskie oraz wywiady z twórcami i obsadą. Wydanie będzie dostępne zarówno w formacie 4K Blu-ray, jak i Blu-ray, a oprócz sklepu Arrow Video i Zavvi US trafi także na Amazon. Można uznać, że to pozycja obowiązkowa dla każdego fana i kolekcjonera, który dorastał z żółwiami lub po prostu kocha kino akcji lat 90.

Przypomnijmy, że oryginalne filmy o Wojowniczych Żółwiach Ninja z początku lat 90. były połączeniem kina akcji, komedii i przygody, w których kostiumowi bohaterowie ożywiali popularnych bohaterów komiksów i serialu animowanego. Produkcje te zdobyły status kultowych dzięki unikalnemu klimatowi, efektom praktycznym i lekko nostalgicznej, „ulicznej” atmosferze Nowego Jorku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-teenage-mutant-ninja-turtles-trilogy-arrives-in-4k-blu-ray-for-the-first-time/

Tagi:

Popkultura
4k
przedsprzedaż
Blu-ray
Wojownicze Żółwie Ninja
DVD
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112