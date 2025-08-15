Kultowe filmy o Wojowniczych Żółwiach Ninja po raz pierwszy na 4K Blu-ray

Fani Wojowniczych Żółwi Ninja mają powód do świętowania – kultowa trylogia z lat 1990–1993 po raz pierwszy pojawi się w wydaniu 4K Ultra HD dzięki Arrow Video. To gratka dla kolekcjonerów.

Wojownicze Żółwie Ninja w wydaniu 4K Blu-ray

W pakiecie znalazły się trzy filmy: Wojownicze Żółwie Ninja (1990), Wojownicze Żółwie Ninja II: Tajemnica szlamu (1991) oraz Wojownicze Żółwie Ninja III (1993). Pierwsza część została odrestaurowana z oryginalnego negatywu 35 mm, a dwie kolejne z interpozytywów, co zapewni obraz o wyjątkowej ostrości i wiernym odwzorowaniu kolorów. To najlepsza jakościowo okazja, aby zobaczyć przygody Leonarda, Donatella, Michelangela i Raphaela tak, jak nigdy dotąd.