31 lat po premierze oryginału, Król Lew powraca z nowym prequelem od Disneya

Po ponad trzech dekadach do świata Króla Lwa zostanie dodany zupełnie nowy rozdział, rozwijający historię klasycznego filmu Disneya.
Wydawnictwo Dynamite ogłosiło nową serię komiksową, która wróci do wydarzeń z czasów pierwszego filmu. Zapowiadana historia pogłębi relację między Mufasą, a Simbą i zaprezentuje przygotowania młodego lwa do objęcia tronu.
Król Lew poszerza swoje lore
Nowy projekt stanowi wyraźne odejście od standardowej formuły prequeli i sequeli znanej z poprzednich produkcji, czyli kontynuacji skupionych na dorosłym Simbie czy filmowego prequela “Mufasa” z 2024 roku. Tym razem fabuła koncentruje się na największej sile oryginalnej animacji, czyli więzi ojca i syna, jeszcze zanim została brutalnie przerwana przez tragedię.
Seria zapowiada się idealnie dla czytelników, którzy chcą poznawać świat “Króla Lwa” razem z dziećmi. Zarówno Dynamite, jak i scenarzysta oraz rysownik Edwin Galmon, określają komiks jako w pełni rodzinny. Oficjalny opis fabuły i zaprezentowane okładki jasno wskazują, że publikacja jest skierowana do fanów, którzy pokochali emocjonalny rdzeń historii Mufasy i Simby.
Oficjalny opis wydawcy:
KRÓLOWIE DAWNI I PRZYSZLI! Przygotujcie się na powrót na rozległe afrykańskie równiny w nowej serii przygód z Mufasą i Simbą! Napisany i zilustrowany przez uznanego twórcę EDWINA GALMONA, komiks przenosi nas do czasów dobrobytu sprzed rządów Skazy, gdy władca Lwiej Ziemi i jego młody następca uczą się funkcjonować w skomplikowanej sieci relacji tworzących ich królestwo oraz bronić go przed zagrożeniami zarówno z zewnątrz, jak i od środka. The Lion King #1 pogłębia wyjątkową więź między ojcem a synem, będącą sercem jednego z największych filmów animowanych wszech czasów!
GramTV przedstawia:
Seria będzie opatrzona okładkami autorstwa Galmon, Meghan Hetrick, Jacoba Edgara i Giulii Lomurno. Osoby oczekujące tradycyjnego prequela mogą być zaskoczone. Pierwsze strony The Lion King #1 w dużej mierze odtwarzają pamiętną scenę z filmu Disneya, lecz zamiast prowadzić do wątku spisku Skazy, przechodzą do swobodnej rozmowy Mufasy z Zazu na Lwiej Skale. To może sugerować strukturę całej serii.
W filmie narracja przeskakiwała między losami Mufasy i Simby, a knowaniami Skazy i hien. Gdyby komiks skupił się wyłącznie na Mufasie, Simbie, Nali i najbliższym otoczeniu młodego lwa, nawet historia osadzona dokładnie w czasie filmu mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
Z pojawieniem się wielu znanych bohaterów oraz nowych postaci, projekt zapowiada się jak naturalny i długo wyczekiwany powrót do klasyki. Biorąc pod uwagę wcześniejsze komiksowe projekty Dynamite w uniwersum “Króla Lwa”, które były chwalone za najlepszy prequel, jaki Disney mógł otrzymać, oczekiwania są ogromne.
The Lion King #1 trafi do sprzedaży 19 listopada nakładem Dynamite Entertainment.