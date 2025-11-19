Zaloguj się lub Zarejestruj

31 lat po premierze oryginału, Król Lew powraca z nowym prequelem od Disneya

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 13:50
1
0

Po ponad trzech dekadach do świata Króla Lwa zostanie dodany zupełnie nowy rozdział, rozwijający historię klasycznego filmu Disneya.

Wydawnictwo Dynamite ogłosiło nową serię komiksową, która wróci do wydarzeń z czasów pierwszego filmu. Zapowiadana historia pogłębi relację między Mufasą, a Simbą i zaprezentuje przygotowania młodego lwa do objęcia tronu.

Król Lew
Król Lew

Król Lew poszerza swoje lore

Nowy projekt stanowi wyraźne odejście od standardowej formuły prequeli i sequeli znanej z poprzednich produkcji, czyli kontynuacji skupionych na dorosłym Simbie czy filmowego prequela “Mufasa” z 2024 roku. Tym razem fabuła koncentruje się na największej sile oryginalnej animacji, czyli więzi ojca i syna, jeszcze zanim została brutalnie przerwana przez tragedię.

Seria zapowiada się idealnie dla czytelników, którzy chcą poznawać świat “Króla Lwa” razem z dziećmi. Zarówno Dynamite, jak i scenarzysta oraz rysownik Edwin Galmon, określają komiks jako w pełni rodzinny. Oficjalny opis fabuły i zaprezentowane okładki jasno wskazują, że publikacja jest skierowana do fanów, którzy pokochali emocjonalny rdzeń historii Mufasy i Simby.

Oficjalny opis wydawcy:

KRÓLOWIE DAWNI I PRZYSZLI! Przygotujcie się na powrót na rozległe afrykańskie równiny w nowej serii przygód z Mufasą i Simbą! Napisany i zilustrowany przez uznanego twórcę EDWINA GALMONA, komiks przenosi nas do czasów dobrobytu sprzed rządów Skazy, gdy władca Lwiej Ziemi i jego młody następca uczą się funkcjonować w skomplikowanej sieci relacji tworzących ich królestwo oraz bronić go przed zagrożeniami zarówno z zewnątrz, jak i od środka. The Lion King #1 pogłębia wyjątkową więź między ojcem a synem, będącą sercem jednego z największych filmów animowanych wszech czasów!

GramTV przedstawia:

Seria będzie opatrzona okładkami autorstwa Galmon, Meghan Hetrick, Jacoba Edgara i Giulii Lomurno. Osoby oczekujące tradycyjnego prequela mogą być zaskoczone. Pierwsze strony The Lion King #1 w dużej mierze odtwarzają pamiętną scenę z filmu Disneya, lecz zamiast prowadzić do wątku spisku Skazy, przechodzą do swobodnej rozmowy Mufasy z Zazu na Lwiej Skale. To może sugerować strukturę całej serii.

W filmie narracja przeskakiwała między losami Mufasy i Simby, a knowaniami Skazy i hien. Gdyby komiks skupił się wyłącznie na Mufasie, Simbie, Nali i najbliższym otoczeniu młodego lwa, nawet historia osadzona dokładnie w czasie filmu mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

Z pojawieniem się wielu znanych bohaterów oraz nowych postaci, projekt zapowiada się jak naturalny i długo wyczekiwany powrót do klasyki. Biorąc pod uwagę wcześniejsze komiksowe projekty Dynamite w uniwersum “Króla Lwa”, które były chwalone za najlepszy prequel, jaki Disney mógł otrzymać, oczekiwania są ogromne.

The Lion King #1 trafi do sprzedaży 19 listopada nakładem Dynamite Entertainment.

Źródło:https://screenrant.com/disney-lion-king-prequel-comic-movie-disney-project

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
The Lion King #1
popkultura
Disney
Dynamite Entertainment
komiksy
komiks
bajka
Król Lew
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:10

No dobra, już miałem powiedzieć że trochę mało im dają czasu na rozwój tej historii, ale wygląda że młode lwy osiągają pół-pełnoletność w wieku 2 lat, więc do czasu "incydentu" parę miesięcy mogło już jednak minąć.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112