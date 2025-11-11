Trzeci sezon One-Punch Man powinien dostać taką annimację. Viralowa scena zrobiona przez fana ośmiesza twórców

One-Punch Man zasługuje na lepsze animacje, a fani pokazują że wszystko da się zrobić jeśli się tylko chce.

Jakość animacji w trzecim sezonie One-Punch Man od początku budzi duże kontrowersje. Fani uważnie analizują każdy odcinek, wypatrując błędów i słabiej zrealizowanych scen. Choć piąty odcinek zaprezentował się lepiej niż niektóre wcześniejsze, viralowa animacja stworzona przez fana pokazała wyraźnie, jak naprawdę powinien wyglądać ten sezon. Fanowska animacja One-Punch Man podbija serca fanów 9 listopada, krótko po światowym debiucie najnowszego odcinka, YouTuber markReymer opublikował własną animację przedstawiającą walkę Garou z Gyoro Gyoro. 50-sekundowy materiał natychmiast zdobył popularność, a fani zgodnie przyznają, że wygląda pięknie i daje przedsmak tego, jak mogłaby wyglądać seria przy odpowiednio wysokiej jakości produkcji.

W najnowszym odcinku trzeciego sezonu, Garou pomaga Tareo uciec z bazy Stowarzyszenia Potworów. Podczas tej sekwencji Garou staje naprzeciw Gyoro Gyoro, który pod wrażeniem jego siły, chce uczynić go swoim uczniem. Garou odmawia, przedstawiając się jako geniusz, co prowadzi do konfrontacji. Gyoro Gyoro próbuje unieruchomić go telekinezą, lecz Garou szybko przełamuje technikę i odkrywa słabość przeciwnika. W odpowiedzi potwór atakuje go gruzem, który Garou bez problemu niszczy, po czym zasiada na stosie odłamków, gotowy do polowania.

Ta scena została oddana w anime z mieszanym skutkiem, co rozczarowało wielu widzów, szczególnie pod względem oświetlenia i dramatycznej prezencji Garou w jego charakterystycznej pozie. Natomiast fanowska animacja prezentuje znacznie lepszą dynamikę ruchu, ma czystsze, bardziej szczegółowe rysunki, oferuje lepszą korekcję kolorów i co najważniejsze, ukazuje Garou jako postać bardziej groźną niż w oficjalnej wersji. Co ciekawe, klip nie zawiera dialogów ani efektów dźwiękowych, poza muzyką w tle, a mimo to jego odbiór jest znacznie silniejszy. Dla wielu fanów to dowód na to, jak duży potencjał tej sceny został niewykorzystany przez zespół animacyjny J.C. Staff. Na ten moment pozostaje mieć nadzieję, że kolejne odcinki trzeciego sezonu otrzymają znacznie lepszą jakość, tymczasem zachęcamy do obejrzenia tej krótkiej animacji, która kupiła fanów bez reszty: