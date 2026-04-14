Warhammer Classics na Steamie. Powraca 7 kultowych gier, w tym prawdziwe perełki, które przez długie lata nie były dostępne

Na platformie Steam wystartowało wydarzenie Warhammer Classics, które przywraca do życia ponad dwadzieścia klasycznych produkcji. Część z nich wraca do sprzedaży po dłuższej nieobecności, a aż siedem gier debiutuje na platformie po raz pierwszy.

Warhammer Classics – na Steam przywrócono 7 gier z serii, które do tej pory nie były dostępne w cyfrowej sprzedaży

Wydarzenie to nie tylko wyprzedaż, choć wszystkie tytuły objęto ograniczonymi czasowo wysokimi obniżkami. Najważniejszym elementem jest sama kolekcja, która pozwala sięgnąć po produkcje mające ogromny wpływ na rozwój gier osadzonych w świecie Warhammera. Dla starszych graczy to podróż w czasie, a dla nowych odbiorców okazja, by sprawdzić fundamenty, na których zbudowano późniejsze hity.