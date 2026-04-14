Warhammer Classics na Steamie. Powraca 7 kultowych gier, w tym prawdziwe perełki, które przez długie lata nie były dostępne

Radosław Krajewski
2026/04/14 11:10
Kolekcja znajduje się w promocji na platformie Valve.

Na platformie Steam wystartowało wydarzenie Warhammer Classics, które przywraca do życia ponad dwadzieścia klasycznych produkcji. Część z nich wraca do sprzedaży po dłuższej nieobecności, a aż siedem gier debiutuje na platformie po raz pierwszy.

Warhammer 40,000: Dawn of War 2

Wydarzenie to nie tylko wyprzedaż, choć wszystkie tytuły objęto ograniczonymi czasowo wysokimi obniżkami. Najważniejszym elementem jest sama kolekcja, która pozwala sięgnąć po produkcje mające ogromny wpływ na rozwój gier osadzonych w świecie Warhammera. Dla starszych graczy to podróż w czasie, a dla nowych odbiorców okazja, by sprawdzić fundamenty, na których zbudowano późniejsze hity.

Wśród siedmiu produkcji, które dopiero teraz trafiły na Steam, znalazły się:

  • Warhammer: Shadow of the Horned Rat,
  • Warhammer 40,000: Chaos Gate,
  • Final Liberation: Warhammer Epic 40,000,
  • Warhammer: Dark Omen,
  • Warhammer 40,000: Rites of War,
  • Warhammer 40,000: Fire Warrior,
  • Warhammer: Mark of Chaos.

Kolekcja obejmuje także szereg produkcji, które były już wcześniej dostępne na Steamie, ale teraz wracają do oferty lub zyskują nowe wyróżnienie w ramach wydarzenia. Wśród nich znajdują się między innymi Talisman: The Horus Heresy, Chainsaw Warrior czy Warhammer Underworlds: Shadespire Edition, a także klasyczne odsłony serii strategicznych i taktycznych.

Warhammer Classics ma przypominać o bogatej historii marki w świecie gier komputerowych i pokazać, jak bardzo zmieniły się produkcje na przestrzeni lat. Games Workshop podkreśla, że to najlepszy moment, by nadrobić zaległości lub wrócić do tytułów, które kiedyś definiowały gatunki.

Pełną listę gier z serii Warhammer Classics z wysokimi obniżkami znajdziecie na tej stronie. Możecie również sprawić kompletą kolekcję Warhammer Classics obejmującą aż 27 gier za 525,32 zł.

Źródło:https://www.warhammer-community.com/en-gb/articles/ud4dbah1/warhammer-classics-brings-legendary-games-back-to-your-pc/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:47

Nie wiem, trochę sobie za te gry liczą... z drugiej strony to niby remastery więc trochę pracy w to włożyli. Poczekam na promki bo mnie np. Fire Warrior interesuje.




