Warhammer Classics na Steamie. Powraca 7 kultowych gier, w tym prawdziwe perełki, które przez długie lata nie były dostępne

Kolekcja znajduje się w promocji na platformie Valve.
Na platformie Steam wystartowało wydarzenie Warhammer Classics, które przywraca do życia ponad dwadzieścia klasycznych produkcji. Część z nich wraca do sprzedaży po dłuższej nieobecności, a aż siedem gier debiutuje na platformie po raz pierwszy.
Warhammer Classics – na Steam przywrócono 7 gier z serii, które do tej pory nie były dostępne w cyfrowej sprzedaży
Wydarzenie to nie tylko wyprzedaż, choć wszystkie tytuły objęto ograniczonymi czasowo wysokimi obniżkami. Najważniejszym elementem jest sama kolekcja, która pozwala sięgnąć po produkcje mające ogromny wpływ na rozwój gier osadzonych w świecie Warhammera. Dla starszych graczy to podróż w czasie, a dla nowych odbiorców okazja, by sprawdzić fundamenty, na których zbudowano późniejsze hity.
Wśród siedmiu produkcji, które dopiero teraz trafiły na Steam, znalazły się:
Warhammer: Shadow of the Horned Rat,
Warhammer 40,000: Chaos Gate,
Final Liberation: Warhammer Epic 40,000,
Warhammer: Dark Omen,
Warhammer 40,000: Rites of War,
Warhammer 40,000: Fire Warrior,
Warhammer: Mark of Chaos.
Kolekcja obejmuje także szereg produkcji, które były już wcześniej dostępne na Steamie, ale teraz wracają do oferty lub zyskują nowe wyróżnienie w ramach wydarzenia. Wśród nich znajdują się między innymi Talisman: The Horus Heresy, Chainsaw Warrior czy Warhammer Underworlds: Shadespire Edition, a także klasyczne odsłony serii strategicznych i taktycznych.
Warhammer Classics ma przypominać o bogatej historii marki w świecie gier komputerowych i pokazać, jak bardzo zmieniły się produkcje na przestrzeni lat. Games Workshop podkreśla, że to najlepszy moment, by nadrobić zaległości lub wrócić do tytułów, które kiedyś definiowały gatunki.
Pełną listę gier z serii Warhammer Classics z wysokimi obniżkami znajdziecie na tej stronie. Możecie również sprawić kompletą kolekcję Warhammer Classics obejmującą aż 27 gier za 525,32 zł.