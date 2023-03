Wo Long: Fallen Dynasty z pierwszymi recenzjami. Czy to hit na miarę Elden Ring?

Wśród najczęściej wymienianych plusów Wo Long: Fallen Dynasty jest satysfakcjonujący i dynamiczny system walki, który daje spore pole do popisu dla osób, które lubią próbować różnych stylów pokonywania przeciwników. Recenzentom podoba się również system reputacji, który zmusza do częstej eksploracji, a także klimat starożytnych Chin, walki z bossami i misje poboczne. Z recenzji wynika również, że Wo Long: Fallen Dynasty zadowoli fanów gatunku, ale jednocześnie nie wymęczy osób, które chciałyby sięgnąć po ten tytuł, nie mając zbyt dużej styczności z grami From Software i innymi podobnymi produkcjami.