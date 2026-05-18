Właśnie trwa Turniej Game Arena 2026 i nadal możecie wziąć w nim udział! Dołączcie do świetnej zabawy i walki o wspaniałe nagrody!

Właśnie trwa turniej Game Arena 2026 będący serią gamingowych wydarzeń organizowanych w Centrach Handlowych Auchan w całej Polsce. Cykl eventów rozpoczął się 9 maja i za nami są już dwa z nich, ale wciąż macie szansę na zdobycie nagród pieniężnych w kolejnych, nadchodzących eventach. Co więcej, udział jest całkowicie darmowy! To wyjątkowa okazja dla graczy i fanów e-sportu z całej Polski, aby zanurzyć się w świecie intensywnej rywalizacji, najnowszych technologii oraz atrakcyjnych nagród. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gram.pl.

Czym jest Turniej Game Arena?

Jest to seria wydarzeń w Centrach Handlowych Auchan w których udział jest całkowicie darmowy. W trakcie każdego eventu rozgrywane są turnieje w popularnych grach takich jak Fortnite oraz EA FC 26. Stanowiska są w pełni przygotowane przez profesjonalne marki, takie jak ACTINA, IIYAMA, INTEL oraz HAVIT, więc wystarczy się jedynie zarejestrować, przyjść i walczyć o zwycięstwo! Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a pula nagród wynosi 2800 złotych. Turniej Game Arena to nie tylko czysto e-sportowy gaming, ale także strefa relaksu. Na miejscu czekają na was strefy free-to-play, gdzie odpoczniecie przy popularnych tytułach, ale będziecie mieli także okazję spotkać się z influencerami i graczami takimi jak Manoyek, Smarte, Kebcio oraz Matek.