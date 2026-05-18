Zaloguj się lub Zarejestruj

Właśnie trwa Turniej Game Arena 2026 i nadal możecie wziąć w nim udział! Dołączcie do świetnej zabawy i walki o wspaniałe nagrody!

Patronat medialny
2026/05/18 12:20
0
0

Dołączcie do intensywnych rozgrywek oraz testowania najnowszego sprzętu w ramach trwającego Turniej Game Arena 2026!

Właśnie trwa turniej Game Arena 2026 będący serią gamingowych wydarzeń organizowanych w Centrach Handlowych Auchan w całej Polsce. Cykl eventów rozpoczął się 9 maja i za nami są już dwa z nich, ale wciąż macie szansę na zdobycie nagród pieniężnych w kolejnych, nadchodzących eventach. Co więcej, udział jest całkowicie darmowy! To wyjątkowa okazja dla graczy i fanów e-sportu z całej Polski, aby zanurzyć się w świecie intensywnej rywalizacji, najnowszych technologii oraz atrakcyjnych nagród. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gram.pl.

Turniej Game Arena
Turniej Game Arena

Czym jest Turniej Game Arena?

Jest to seria wydarzeń w Centrach Handlowych Auchan w których udział jest całkowicie darmowy. W trakcie każdego eventu rozgrywane są turnieje w popularnych grach takich jak Fortnite oraz EA FC 26. Stanowiska są w pełni przygotowane przez profesjonalne marki, takie jak ACTINA, IIYAMA, INTEL oraz HAVIT, więc wystarczy się jedynie zarejestrować, przyjść i walczyć o zwycięstwo! Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a pula nagród wynosi 2800 złotych. Turniej Game Arena to nie tylko czysto e-sportowy gaming, ale także strefa relaksu. Na miejscu czekają na was strefy free-to-play, gdzie odpoczniecie przy popularnych tytułach, ale będziecie mieli także okazję spotkać się z influencerami i graczami takimi jak Manoyek, Smarte, Kebcio oraz Matek.

Najważniejsze informacje:

  • Udział jest darmowy, ale w przypadku rywalizacji turniejowej liczba miejsc jest ograniczona
  • Każdy turniej rozpoczyna się o godzinie 12:00, ale check-in zaczyna się o 11:30, więc warto być punktualnym, aby nie przegapić okazji na wygraną
  • Każde miasto to oddzielny turniej. 7 lokalizacji, 7 szans na zostanie Mistrzem Areny (pozostało już tylko 5 okazji)
  • Osoby niepełnoletnie muszą obowiązkowo przynieść wydrukowaną i podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego

Darmowa rejestracja do turnieju Game Arena 2026

Wsparcie technologiczne zapewniają renomowani partnerzy:

  • ACTINA – znana z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego do e-sportu
  • INTEL – producent procesorów i kart graficznych o ugruntowanej pozycji na rynku
  • IIYAMA – ceniony producent monitorów gamingowych
  • HAVIT – producent peryferiów dla graczy, który

GramTV przedstawia:

Daty i miejsca najbliższych turniejów eliminacyjnych:

Turniej Game Arena to doskonała okazja do spotkania się z innymi pasjonatami gier, wymiany doświadczeń i przetestowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Formularz rejestracyjny, szczegółowe informacje na temat rozgrywek oraz ich regulamin znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia www.turniejgamearena.com.

Tagi:

gram.pl
e-sport
Fortnite
esport
turniej
Intel
patronat medialny
event
Iiyama
ACTINA
zawody
granie w gry
Havit
EA FC
Turniej Game Arena 2026
Game Arena
EA FC 26
Auchan
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112