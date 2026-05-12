Student Games Festival 2026 odbędzie się w Warszawie

W programie gry studenckie, debaty i polsko-czeskie forum
Warszawa ponownie stanie się miejscem spotkania młodych twórców gier z całego świata. W dniach 8–9 października 2026 r. odbędzie się druga edycja Student Games Festival, międzynarodowego wydarzenia poświęconego studenckim projektom gamingowym oraz wyzwaniom współczesnej branży gier wideo. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Kultura Interaktywna.
Po debiucie w 2025 r. wydarzenie wróci w rozszerzonej formule. Pierwsza edycja przyciągnęła 133 gry studenckie przygotowane przez zespoły z 26 krajów. W programie znalazły się wystąpienia ponad 50 prelegentów, w tym przedstawicieli firm Techland, Bloober Team i 11 bit studios, organizacji Amnesty International oraz Games for Change, a także ekspertów akademickich ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Finlandii.
W 2026 r. Student Games Festival przeniesie się do Pałacu Kultury i Nauki. Jak zapowiadają organizatorzy, dwudniowa formuła pozwoli zaprezentować więcej gier oraz poszerzyć program o kolejne panele, wykłady i warsztaty. Ważną częścią wydarzenia będą tematy związane z wejściem młodych twórców na rynek pracy. Organizatorzy powołują się na raport GDC, według którego 74 proc. studentów kierunków związanych z tworzeniem gier obawia się o swoje perspektywy zawodowe.
Podczas festiwalu praktycy branży mają mówić m.in. o tym, gdzie szukać zatrudnienia, jak przygotować skuteczny pitch oraz dobre CV. Program obejmie także dyskusje o masowych zwolnieniach w gamedevie, wypaleniu zawodowym, dyskryminacji i mobbingu, etyce wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, edukacji w dobie narzędzi takich jak ChatGPT, a także o finansowaniu i promocji gier wideo. Jednym z tematów będzie również potencjał branży gier w budowaniu polskiego soft power.
Nowym elementem edycji 2026 będzie Polsko-Czeskie Forum Edukacji i Kultury Gier Wideo, organizowane przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Czeskiego Centrum Warszawa. Celem forum jest przybliżenie specyfiki czeskiej branży gier oraz budowanie współpracy między środowiskami akademickimi, instytucjami kultury i sektorem kreatywnym. W programie znajdą się wystąpienia gości z Czech, w tym przedstawicieli Amanita Design, studia znanego z gier Samorost i Machinarium. Częścią wydarzenia będzie także wystawa Infinite Universes, prezentująca wybrane dokonania czeskiego gamedevu, w tym tytuły i marki takie jak Mafia, ARMA, Kingdom Come: Deliverance, Beat Saber, DayZ czy Factorio.
Równolegle ruszył nabór do konkursu Best Student Game Awards 2026. Zespoły studenckie z całego świata mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
Artistic Greatness
Technical Greatness
Meaningful Game
Best Student Game Award
Konkurs jest skierowany do studentów oraz absolwentów do 12 miesięcy po uzyskaniu dyplomu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2026 r. za pośrednictwem strony www.studentgamesfestival.com.
Organizatorzy ogłosili również międzynarodowy konkurs na projekt oficjalnej statuetki Best Student Game Awards. Wybrana praca stanie się symbolem nagród wręczanych podczas festiwalu, a jej autor otrzyma 500 euro oraz możliwość międzynarodowej promocji w środowisku branży gier i instytucji edukacyjnych. Nabór projektów potrwa również do 30 czerwca 2026 r.
Wydarzenie wspierają m.in. 11 bit studios, AMD, Larian, Render Cube, Indie Games Polska, EUNIC, m.st. Warszawa oraz instytucje publiczne związane z rozwojem sektorów kreatywnych. My zaś objęliśmy festiwal patronatem medialnym.
