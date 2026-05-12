Student Games Festival 2026 odbędzie się w Warszawie

Warszawa ponownie stanie się miejscem spotkania młodych twórców gier z całego świata. W dniach 8–9 października 2026 r. odbędzie się druga edycja Student Games Festival , międzynarodowego wydarzenia poświęconego studenckim projektom gamingowym oraz wyzwaniom współczesnej branży gier wideo. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Kultura Interaktywna.

Po debiucie w 2025 r. wydarzenie wróci w rozszerzonej formule. Pierwsza edycja przyciągnęła 133 gry studenckie przygotowane przez zespoły z 26 krajów. W programie znalazły się wystąpienia ponad 50 prelegentów, w tym przedstawicieli firm Techland, Bloober Team i 11 bit studios, organizacji Amnesty International oraz Games for Change, a także ekspertów akademickich ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Finlandii.

W 2026 r. Student Games Festival przeniesie się do Pałacu Kultury i Nauki. Jak zapowiadają organizatorzy, dwudniowa formuła pozwoli zaprezentować więcej gier oraz poszerzyć program o kolejne panele, wykłady i warsztaty. Ważną częścią wydarzenia będą tematy związane z wejściem młodych twórców na rynek pracy. Organizatorzy powołują się na raport GDC, według którego 74 proc. studentów kierunków związanych z tworzeniem gier obawia się o swoje perspektywy zawodowe.

Podczas festiwalu praktycy branży mają mówić m.in. o tym, gdzie szukać zatrudnienia, jak przygotować skuteczny pitch oraz dobre CV. Program obejmie także dyskusje o masowych zwolnieniach w gamedevie, wypaleniu zawodowym, dyskryminacji i mobbingu, etyce wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, edukacji w dobie narzędzi takich jak ChatGPT, a także o finansowaniu i promocji gier wideo. Jednym z tematów będzie również potencjał branży gier w budowaniu polskiego soft power.

Nowym elementem edycji 2026 będzie Polsko-Czeskie Forum Edukacji i Kultury Gier Wideo, organizowane przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Czeskiego Centrum Warszawa. Celem forum jest przybliżenie specyfiki czeskiej branży gier oraz budowanie współpracy między środowiskami akademickimi, instytucjami kultury i sektorem kreatywnym. W programie znajdą się wystąpienia gości z Czech, w tym przedstawicieli Amanita Design, studia znanego z gier Samorost i Machinarium. Częścią wydarzenia będzie także wystawa Infinite Universes, prezentująca wybrane dokonania czeskiego gamedevu, w tym tytuły i marki takie jak Mafia, ARMA, Kingdom Come: Deliverance, Beat Saber, DayZ czy Factorio.

Równolegle ruszył nabór do konkursu Best Student Game Awards 2026. Zespoły studenckie z całego świata mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach: