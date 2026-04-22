Warsaw Game Days 2026 wraca w najbliższy weekend do Warszawy

Na uczestników czekają liczne atrakcje, w tym przedpremierowo Captain Tsubasa 2: World Fighters, czy jeszcze ciepłe Mouse: P.I. For Hire.

W dniach 25 i 26 kwietnia hale EXPO XXI w Warszawie ponownie staną się miejscem spotkania fanów gier. Do stolicy wraca Warsaw Game Days , czyli druga edycja wydarzenia organizowanego we współpracy agencji CFA i Warszawskich Targów Fantastyki. Podobnie jak rok temu impreza odbędzie się w formule „jeden bilet – dwie imprezy” , co oznacza, że uczestnicy będą mogli przemieszczać się między strefą gier i targami fantastyki w ramach jednego wejścia.

Mario, Tsubasa i polskie indyki

Największy nacisk organizatorzy kładą w tym roku na rozbudowaną część atrakcji i możliwość przetestowania głośnych tytułów jeszcze w czasie trwania wydarzenia. Jednym z najważniejszych punktów programu ma być duże stoisko Nintendo, gdzie odwiedzający sprawdzą nowe gry na konsolę Nintendo Switch 2. Na miejscu mają pojawić się m.in. „Donkey Kong Bananza”, „Mario Kart World”, „Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV”, „Pokemon Z-A”, „Pokopia”, „Hades II” oraz „Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park”.

Własną strefę przygotowuje także Xbox. Tam gracze będą mogli zagrać w świeże produkcje, w tym „Kiln”, „Replaced” oraz „Hades II”.

Z kolei BANDAI NAMCO pokaże dwa mocne tytuły: „Little Nightmares: Altered Echoes” w wersji VR oraz… przedpremierowo „CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS”. Jest to marka tak znana i kultowa w naszym kraju, że stanowiska z grą na bank przyciągną sporą gromadę fanów piłkarskiego anime.

Fanów klimatów RPG powinno natomiast zainteresować stoisko Bethesdy, poświęcone grom „The Elder Scrolls Online” i „Fallout 4”.

Na wydarzeniu nie zabraknie też polskich akcentów i nowych projektów. Fumi Games zaprezentuje „Mouse: P.I. For Hire”, a „Magin: The Rat Project Stories” będzie można ograć zaledwie kilka dni po premierze. Strefa AMD i Lexar ma z kolei pokazać możliwości nowego sprzętu, m.in. podczas rozgrywki w „Crimson Desert”.