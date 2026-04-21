Uderzył rywala na scenie po meczu CS-a. Jego kariera właśnie się skończyła

Counter-Strike to rywalizacja – nie ma wątpliwości. Ale na Boga – rywalizacja na serwerze, a nie na pięści.

Najwyraźniej jednak niektórzy patrzą na to inaczej. Ale jak to się popularnie mówi – play stupid games, win stupid prizes.

Uderzenie rywala i dożywotni ban w Counter-Strike’u

Cała sprawa tyczy się turnieju Counter-Strike’a 2 o nazwie CAGGTUS Leipzig, który miał miejsce w ostatni weekend w Lipsku. Po finałowym spotkaniu członkowie obu ekip zostali zaproszeni na scenę, by zgodnie z tradycją uścisnąć sobie dłonie w geście fair play. Niby nic, ale to właśnie wtedy wydarzyła się rzecz zaskakująca. Otóż jeden z pokonanych graczy, a przy okazji streamer, Maurizio „MAUschine” Webera, zamiast podać dłoń Fabianowi „Spidergumowi” Salomonowi, spoliczkował reprezentanta Regnum4Games. Powodem zdarzenia miały być rzekomo słowne prowokacje po spotkaniu, które pod terminem trash talk uznaje się za element esportowego folkloru.