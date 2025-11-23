Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta klasa obecnie zdominowała Diablo 4. Potwierdzają to rankingi

Jakub Piwoński
2025/11/23 11:30
A została dodana dopiero w DLC do gry.

Sezon 10. Diablo 4 zmierza ku końcowi, a społeczność nie ma już żadnych wątpliwości: Spirytysta to obecnie najlepsza klasa w całej grze. Najnowsze zestawienia Otchłani pokazują, że Zrodzeni Duchem nie tylko docierali najdalej, ale również robili to w rekordowym tempie.

Diablo 4
Diablo 4

Spirytysta dominuje w rankingach Diablo 4

Spirytysta, wprowadzony wraz z dodatkiem Vessel of Hatred, był pierwszą klasą dodaną po premierze Diablo 4. Najwyraźniej zdominował grę. Blizzard celowo zaprojektował tę klasę jako wyjątkowo potężną, co szybko znalazło odzwierciedlenie w wynikach graczy. Choć kolejne sezony oraz zmiany w mechanikach sezonowych pozwoliły innym klasom na przebłyski świetności (jak Nekromantom w sezonie 7 czy Czarodziejom w sezonie 8), to właśnie Spirytysta wrócił na szczyt w sezonie 10.

Według rankingów Dołów, to właśnie ta klasa kompletnie zdominowała tabelę. Najlepszy wynik to przejście poziomu 144 w zaledwie 13 minut i 50 sekund. Najwyżej sklasyfikowany gracz innej klasy pojawia się dopiero na 128. miejscu – a jest nim Druid, który ukończył poziom 135, co samo w sobie jest zaskoczeniem, bo Druidzi dotąd uchodzili za jednych z najsłabszych w ostatnich sezonach.

Eksperci wskazują, że przewaga Spirytysty wynika przede wszystkim z tegorocznych mechanik sezonowych. Wprowadzenie Pancerza Chaosu w sezonie 10 znacząco zwiększyło różnorodność buildów, pozwalając graczom na nowe kombinacje wyposażenia i umiejętności. Spirytysta skorzystał na tym najbardziej – stając się szybszy, wytrzymalszy i potężniejszy niż kiedykolwiek.

Gracze, którzy chcą jeszcze wypróbować najmocniejsze buildy sezonu, mają chwilę czasu. Sezon 10 potrwa do 9 grudnia, a już 10 grudnia ruszy sezon 11. Do tego czasu Spirytysta pozostaje bezdyskusyjnymi królami Otchłani – i najlepszą klasą, jaką obecnie oferuje Diablo 4.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-10-best-class-spiritborn/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:48
dariuszp napisał:

Ciekawi mnie czy ta klasa jest po prostu taka fajna że jest popularna czy tryhardy się rzucają na to co w danym miesiącu jest dobre zanim dostanie nerfa albo coś innego dostanie buffa. 

Jak to pierwsze to jest to norma. Jak to drugie - to smutne że ludzie czują że muszą min-maxować nawet tępy hack and slash. Wg mnie lepiej grać tym co sprawia nam przyjemność. 

Grałem nią, jak wyszedł dodatek. Klasa w moim typie, czyli mobilna i zwinna. Jednakże obecnie to po prostu jest najmocniejszą klasą do robienia pit-ów, co widać tutaj: https://helltides.com/pit

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:36

Ciekawi mnie czy ta klasa jest po prostu taka fajna że jest popularna czy tryhardy się rzucają na to co w danym miesiącu jest dobre zanim dostanie nerfa albo coś innego dostanie buffa. 

Jak to pierwsze to jest to norma. Jak to drugie - to smutne że ludzie czują że muszą min-maxować nawet tępy hack and slash. Wg mnie lepiej grać tym co sprawia nam przyjemność. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:51
Pajonk78 napisał:

W sezonie 10 to znów jest nobrainer: walczy się stosując następujące po sobie uniki, które zadają pierdyliard obrażeń wrogom - tylko która klawiatura ma tak wytrwałą spację, aby grać w ten sposób przez cały sezon? :D

Proponuję pada, powinno być chyba łatwiej?




