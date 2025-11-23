Ta klasa obecnie zdominowała Diablo 4. Potwierdzają to rankingi

Sezon 10. Diablo 4 zmierza ku końcowi, a społeczność nie ma już żadnych wątpliwości: Spirytysta to obecnie najlepsza klasa w całej grze. Najnowsze zestawienia Otchłani pokazują, że Zrodzeni Duchem nie tylko docierali najdalej, ale również robili to w rekordowym tempie.

Spirytysta dominuje w rankingach Diablo 4

Spirytysta, wprowadzony wraz z dodatkiem Vessel of Hatred, był pierwszą klasą dodaną po premierze Diablo 4. Najwyraźniej zdominował grę. Blizzard celowo zaprojektował tę klasę jako wyjątkowo potężną, co szybko znalazło odzwierciedlenie w wynikach graczy. Choć kolejne sezony oraz zmiany w mechanikach sezonowych pozwoliły innym klasom na przebłyski świetności (jak Nekromantom w sezonie 7 czy Czarodziejom w sezonie 8), to właśnie Spirytysta wrócił na szczyt w sezonie 10.