Ta klasa obecnie zdominowała Diablo 4. Potwierdzają to rankingi

Sezon 10. Diablo 4 zmierza ku końcowi, a społeczność nie ma już żadnych wątpliwości: Spirytysta to obecnie najlepsza klasa w całej grze. Najnowsze zestawienia Otchłani pokazują, że Zrodzeni Duchem nie tylko docierali najdalej, ale również robili to w rekordowym tempie.
Spirytysta dominuje w rankingach Diablo 4
Spirytysta, wprowadzony wraz z dodatkiem Vessel of Hatred, był pierwszą klasą dodaną po premierze Diablo 4. Najwyraźniej zdominował grę. Blizzard celowo zaprojektował tę klasę jako wyjątkowo potężną, co szybko znalazło odzwierciedlenie w wynikach graczy. Choć kolejne sezony oraz zmiany w mechanikach sezonowych pozwoliły innym klasom na przebłyski świetności (jak Nekromantom w sezonie 7 czy Czarodziejom w sezonie 8), to właśnie Spirytysta wrócił na szczyt w sezonie 10.
Według rankingów Dołów, to właśnie ta klasa kompletnie zdominowała tabelę. Najlepszy wynik to przejście poziomu 144 w zaledwie 13 minut i 50 sekund. Najwyżej sklasyfikowany gracz innej klasy pojawia się dopiero na 128. miejscu – a jest nim Druid, który ukończył poziom 135, co samo w sobie jest zaskoczeniem, bo Druidzi dotąd uchodzili za jednych z najsłabszych w ostatnich sezonach.
Eksperci wskazują, że przewaga Spirytysty wynika przede wszystkim z tegorocznych mechanik sezonowych. Wprowadzenie Pancerza Chaosu w sezonie 10 znacząco zwiększyło różnorodność buildów, pozwalając graczom na nowe kombinacje wyposażenia i umiejętności. Spirytysta skorzystał na tym najbardziej – stając się szybszy, wytrzymalszy i potężniejszy niż kiedykolwiek.
Gracze, którzy chcą jeszcze wypróbować najmocniejsze buildy sezonu, mają chwilę czasu. Sezon 10 potrwa do 9 grudnia, a już 10 grudnia ruszy sezon 11. Do tego czasu Spirytysta pozostaje bezdyskusyjnymi królami Otchłani – i najlepszą klasą, jaką obecnie oferuje Diablo 4.