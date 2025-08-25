Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard ujawnia nowy dodatek do World of Warcraft. W Azeroth zbudujesz i urządzisz własny dom

Jakub Piwoński
2025/08/25 10:00
2
1

Gra jest już dostępna w przedsprzedaży.

Blizzard oficjalnie zapowiedział kolejny, jedenasty dodatek do World of Warcraft zatytułowany Midnight. W ramach nowego rozdziału The Worldsoul Saga™ gracze otrzymają dostęp do szeregu nowości – od długo wyczekiwanej opcji housingu, po nową specjalizację Łowcy Demonów i inne atrakcje.

Blizzard ujawnia nowy dodatek do World of Warcraft. W Azeroth zbudujesz i urządzisz własny dom

World of Warcraft: Midnight – nowy dodatek do popularnego MMORPG Blizzarda

Blizzard ogłosił, że World of Warcraft: Midnight rozpocznie drugi rozdział Sagi Serca Świata (The Worldsoul Saga™). Dodatek zadebiutuje w 2026 (najpóźniej w czerwcu, ale dokładna data nie jest znana), a gracze ponownie odwiedzą legendarne krainy Azeroth oraz odkryją zupełnie nowe, mroczne światy.

W Midnight bohaterowie wrócą do królestwa Quel’Thalas, gdzie odświeżono klasyczne lokacje, takie jak Śpiewająca Puszcza (Eversong Woods) i Zul’Aman. Oprócz tego pojawią się dwie zupełnie nowe krainy – pierwotna dżungla Harandar oraz spowity Pustką, nieprzyjazny świat The Voidstorm. To właśnie tam gracze zmierzą się z siłami Xal’atath, nowej głównej antagonistki.

GramTV przedstawia:

Główne nowości Midnight to:

  • Dwie nowe krainy: Harandar i The Voidstorm
  • Dwie przeprojektowane krainy: Eversong i Zul’Aman
  • Nowa sprzymierzona rasa (Allied Race) – Haranir
  • Nowa trzecia specjalizacja dla Demon Hunterów – Devourer
  • Housing (system znany już z wcześniejszych zapowiedzi)
  • Nowa funkcja – Prey, pozwalająca mierzyć się z wyjątkowo groźnymi przeciwnikami; ryzykowne starcia zapewnią jednak lepsze nagrody
  • Osiem nowych dungeonów
  • Trzy rajdy dostępne już na premierę – jeden z 6 bossami, drugi z 2 bossami i trzeci z jednym potężnym przeciwnikiem
  • Nowe doświadczenie dla początkujących i powracających graczy, z usprawnionym procesem zdobywania poziomów
  • Nowy Battleground 40 vs 40 – Slayer’s Rise

Pełna lista nowości znajduje się na stronie Blizzarda. World of Warcraft: Midnight trafi do graczy w 2026 roku. W przedsprzedaży dostępny jest pakiet z szeregiem dodatków.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24228402/world-of-warcraft-midnight-revealed

Tagi:

News
Blizzard
dodatek
World of Warcraft
MMORPG
World of Warcraft: Midnight
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:11
sc napisał:

Intuicyjne, elastyczne i nieskomplikowane. W skrócie: dużo frajdy.

Zajęło im to tylko jakieś 20 lat :D

sc
Gramowicz
Dzisiaj 10:09

Mogę się pochwalić, że grałem na gamescom w tryb domku. Dali nam 20 minut.

Intuicyjne, elastyczne i nieskomplikowane. W skrócie: dużo frajdy.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112