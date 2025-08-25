Blizzard ujawnia nowy dodatek do World of Warcraft. W Azeroth zbudujesz i urządzisz własny dom

Blizzard oficjalnie zapowiedział kolejny, jedenasty dodatek do World of Warcraft zatytułowany Midnight. W ramach nowego rozdziału The Worldsoul Saga™ gracze otrzymają dostęp do szeregu nowości – od długo wyczekiwanej opcji housingu, po nową specjalizację Łowcy Demonów i inne atrakcje.
World of Warcraft: Midnight – nowy dodatek do popularnego MMORPG Blizzarda
Blizzard ogłosił, że World of Warcraft: Midnight rozpocznie drugi rozdział Sagi Serca Świata (The Worldsoul Saga™). Dodatek zadebiutuje w 2026 (najpóźniej w czerwcu, ale dokładna data nie jest znana), a gracze ponownie odwiedzą legendarne krainy Azeroth oraz odkryją zupełnie nowe, mroczne światy.
W Midnight bohaterowie wrócą do królestwa Quel’Thalas, gdzie odświeżono klasyczne lokacje, takie jak Śpiewająca Puszcza (Eversong Woods) i Zul’Aman. Oprócz tego pojawią się dwie zupełnie nowe krainy – pierwotna dżungla Harandar oraz spowity Pustką, nieprzyjazny świat The Voidstorm. To właśnie tam gracze zmierzą się z siłami Xal’atath, nowej głównej antagonistki.
Główne nowości Midnight to:
Dwie nowe krainy: Harandar i The Voidstorm
Dwie przeprojektowane krainy: Eversong i Zul’Aman
Nowa sprzymierzona rasa (Allied Race) – Haranir
Nowa trzecia specjalizacja dla Demon Hunterów – Devourer
Housing (system znany już z wcześniejszych zapowiedzi)
Nowa funkcja – Prey, pozwalająca mierzyć się z wyjątkowo groźnymi przeciwnikami; ryzykowne starcia zapewnią jednak lepsze nagrody
Osiem nowych dungeonów
Trzy rajdy dostępne już na premierę – jeden z 6 bossami, drugi z 2 bossami i trzeci z jednym potężnym przeciwnikiem
Nowe doświadczenie dla początkujących i powracających graczy, z usprawnionym procesem zdobywania poziomów