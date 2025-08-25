Blizzard ujawnia nowy dodatek do World of Warcraft. W Azeroth zbudujesz i urządzisz własny dom

Gra jest już dostępna w przedsprzedaży.

Blizzard oficjalnie zapowiedział kolejny, jedenasty dodatek do World of Warcraft zatytułowany Midnight. W ramach nowego rozdziału The Worldsoul Saga™ gracze otrzymają dostęp do szeregu nowości – od długo wyczekiwanej opcji housingu, po nową specjalizację Łowcy Demonów i inne atrakcje.

World of Warcraft: Midnight – nowy dodatek do popularnego MMORPG Blizzarda

Blizzard ogłosił, że World of Warcraft: Midnight rozpocznie drugi rozdział Sagi Serca Świata (The Worldsoul Saga™). Dodatek zadebiutuje w 2026 (najpóźniej w czerwcu, ale dokładna data nie jest znana), a gracze ponownie odwiedzą legendarne krainy Azeroth oraz odkryją zupełnie nowe, mroczne światy.