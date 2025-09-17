Nowe zdjęcie z nadchodzącego filmu z Gwiezdnych wojen. Lucasfilm promuje kolejną kinową produkcję

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu Star Wars: Starfighter, czyli nadchodzącego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen, który zadebiutuje w 2027 roku. Będzie to druga produkcja z uniwersum, która pojawi się w kinach w najbliższych latach. Prace na planie filmu wystartowały pod koniec sierpnia, kiedy to zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie promujące Starfightera. Teraz Lucasfilm pochwalił się kolejnym materiałem, na którym możemy zobaczyć Ryana Goslinga i Flynna Graya w kostiumach ich postaci, którzy znajdują się w oceanicznej scenerii. Niestety samo zdjęcie nie zdradza niczego nowego o filmie.

Star Wars: Starfighter – nowe zdjęcie z planu

Film będzie zupełnie nową, samodzielną historią osadzoną w okresie, którego dotąd nie eksplorowano w uniwersum Star Wars. Starfighter nie będzie więc powiązany z tzw. Sagą Skywalkerów, lecz pozostanie w ramach osi czasu znanej fanom. Akcja filmu rozgrywa się około pięciu lat po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.