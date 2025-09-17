Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe zdjęcie z nadchodzącego filmu z Gwiezdnych wojen. Lucasfilm promuje kolejną kinową produkcję

Radosław Krajewski
2025/09/17 20:15
0
0

Tylko gdzie w tym wszystkim Moc?

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu Star Wars: Starfighter, czyli nadchodzącego kinowego filmu z Gwiezdnych wojen, który zadebiutuje w 2027 roku. Będzie to druga produkcja z uniwersum, która pojawi się w kinach w najbliższych latach. Prace na planie filmu wystartowały pod koniec sierpnia, kiedy to zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie promujące Starfightera. Teraz Lucasfilm pochwalił się kolejnym materiałem, na którym możemy zobaczyć Ryana Goslinga i Flynna Graya w kostiumach ich postaci, którzy znajdują się w oceanicznej scenerii. Niestety samo zdjęcie nie zdradza niczego nowego o filmie.

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Star Wars: Starfighter – nowe zdjęcie z planu

Film będzie zupełnie nową, samodzielną historią osadzoną w okresie, którego dotąd nie eksplorowano w uniwersum Star Wars. Starfighter nie będzie więc powiązany z tzw. Sagą Skywalkerów, lecz pozostanie w ramach osi czasu znanej fanom. Akcja filmu rozgrywa się około pięciu lat po wydarzeniach z Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.

Według doniesień fabuła skupia się na postaci granej przez Ryana Goslinga, która wyrusza w kosmiczną podróż, by chronić młodego bohatera przed złoczyńcami.

GramTV przedstawia:

Reżyserem Star Wars: Starfighter jest Shawn Levy, twórca Deadpool & Wolverine. Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. Producentami filmu są Shawn Levy i Kathleen Kennedy, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen i Josh McLaglen.

W obsadzie znaleźli się: Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, który ma wcielić się w głównego złoczyńcę, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams.

Przypomnijmy, że premiera Star Wars: Starfighter zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Star Wars: Starfighter
Źródło:https://variety.com/2025/film/news/star-wars-starfighter-first-look-ryan-gosling-1236522249/

Tagi:

Popkultura
film
Star Wars
Disney
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
zdjęcia
Shawn Levy
Star Wars: Starfighter
Ryan Gosling
zdjęcia z planu
Flynn Gray
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112