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Tolkien nigdy tego nie zdradził. Tajemnicę ujawni serialowy Władca Pierścieni

Jakub Piwoński
2026/07/24 17:30
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Trzeci sezon serialu Pierścienie Władzy zadebiutuje już tej jesieni na Amazon Prime Video.

Twórcy Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy zapowiadali, że w trzecim sezonie zobaczymy jeden z najważniejszych momentów w historii Śródziemia. Mowa rzecz jasna o wykuciu Jedynego Pierścienia przez Saurona. Teraz okazuje się, że serial ma pójść o krok dalej i odpowiedzieć na pytanie, którego J.R.R. Tolkien nigdy jednoznacznie nie rozstrzygnął.

Władca Pierścieni
Władca Pierścieni

Serial opowie o genezie Nazguli

W rozmowie z magazynem Empire twórcy ujawnili, że nowe odcinki pokażą, kim byli ludzie, którzy otrzymali od Saurona Pierścienie Władzy i z czasem przemienili się w Nazgûli. W książkach Tolkien wyjaśnił, że dziewięć Pierścieni trafiło do potężnych ludzi Drugiej Ery. Dary miały zapewnić im bogactwo, wpływy i długowieczność, lecz ostatecznie całkowicie podporządkowały ich woli Saurona. Z biegiem lat ich ciała zniknęły, a oni sami stali się budzącymi grozę Upiorami Pierścienia.

Autor Władcy Pierścieni nigdy jednak nie ujawnił tożsamości większości z nich. Wyjątkiem był Khamûl, władca Easterlingów, którego imię pojawia się w opublikowanych pośmiertnie notatkach Tolkiena. Wiadomo również, że trzy z dziewięciu Pierścieni otrzymali Númenorejczycy, ale ich personalia pozostają tajemnicą. To właśnie tę lukę zamierzają wypełnić twórcy serialu.

Showrunnerzy podkreślają, że dwa pierwsze sezony były przede wszystkim budowaniem świata i przygotowywaniem wydarzeń, które dopiero teraz nabiorą rozpędu. Jak sami zapewniają:

GramTV przedstawia:

Budowaliśmy ten świat i rozstawialiśmy wszystkie elementy na planszy. Trzeci sezon to moment, w którym zaczynają eksplodować wszystkie wcześniej podłożone ładunki.

Trzeci sezon Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy zadebiutuje na Amazon Prime Video 11 listopada. Niedawno pisaliśmy także o tym, w jaki sposób zostanie zaprezentowana postać Gandalfa.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
fantasy
Władca Pierścieni
Amazon Prime Video
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
J.R.R. Tolkien
serial fantasy
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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