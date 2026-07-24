Tolkien nigdy tego nie zdradził. Tajemnicę ujawni serialowy Władca Pierścieni

Trzeci sezon serialu Pierścienie Władzy zadebiutuje już tej jesieni na Amazon Prime Video.
Twórcy Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy zapowiadali, że w trzecim sezonie zobaczymy jeden z najważniejszych momentów w historii Śródziemia. Mowa rzecz jasna o wykuciu Jedynego Pierścienia przez Saurona. Teraz okazuje się, że serial ma pójść o krok dalej i odpowiedzieć na pytanie, którego J.R.R. Tolkien nigdy jednoznacznie nie rozstrzygnął.
Serial opowie o genezie Nazguli
W rozmowie z magazynem Empire twórcy ujawnili, że nowe odcinki pokażą, kim byli ludzie, którzy otrzymali od Saurona Pierścienie Władzy i z czasem przemienili się w Nazgûli. W książkach Tolkien wyjaśnił, że dziewięć Pierścieni trafiło do potężnych ludzi Drugiej Ery. Dary miały zapewnić im bogactwo, wpływy i długowieczność, lecz ostatecznie całkowicie podporządkowały ich woli Saurona. Z biegiem lat ich ciała zniknęły, a oni sami stali się budzącymi grozę Upiorami Pierścienia.
Autor Władcy Pierścieni nigdy jednak nie ujawnił tożsamości większości z nich. Wyjątkiem był Khamûl, władca Easterlingów, którego imię pojawia się w opublikowanych pośmiertnie notatkach Tolkiena. Wiadomo również, że trzy z dziewięciu Pierścieni otrzymali Númenorejczycy, ale ich personalia pozostają tajemnicą. To właśnie tę lukę zamierzają wypełnić twórcy serialu.
Showrunnerzy podkreślają, że dwa pierwsze sezony były przede wszystkim budowaniem świata i przygotowywaniem wydarzeń, które dopiero teraz nabiorą rozpędu. Jak sami zapewniają:
GramTV przedstawia:
Budowaliśmy ten świat i rozstawialiśmy wszystkie elementy na planszy. Trzeci sezon to moment, w którym zaczynają eksplodować wszystkie wcześniej podłożone ładunki.
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