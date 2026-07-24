Tolkien nigdy tego nie zdradził. Tajemnicę ujawni serialowy Władca Pierścieni

Twórcy Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy zapowiadali, że w trzecim sezonie zobaczymy jeden z najważniejszych momentów w historii Śródziemia. Mowa rzecz jasna o wykuciu Jedynego Pierścienia przez Saurona. Teraz okazuje się, że serial ma pójść o krok dalej i odpowiedzieć na pytanie, którego J.R.R. Tolkien nigdy jednoznacznie nie rozstrzygnął.

Serial opowie o genezie Nazguli

W rozmowie z magazynem Empire twórcy ujawnili, że nowe odcinki pokażą, kim byli ludzie, którzy otrzymali od Saurona Pierścienie Władzy i z czasem przemienili się w Nazgûli. W książkach Tolkien wyjaśnił, że dziewięć Pierścieni trafiło do potężnych ludzi Drugiej Ery. Dary miały zapewnić im bogactwo, wpływy i długowieczność, lecz ostatecznie całkowicie podporządkowały ich woli Saurona. Z biegiem lat ich ciała zniknęły, a oni sami stali się budzącymi grozę Upiorami Pierścienia.