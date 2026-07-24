Throne and Liberty otrzyma nowego Archbossa. Ramux i jej smok Atirat zadebiutują już w przyszłym tygodniu

Amazon Games oraz NCSoft zapowiedziały kolejną dużą aktualizację do Throne and Liberty, która trafi do gry 30 lipca. Najważniejszą nowością będzie pojawienie się nowego Archbossa jakim jest Ramux, która stanie do walki u boku swojego smoka Atirata.

Do Throne and Liberty trafi nowy Archboss

Ramux i Atirat od dawna tworzą nierozłączny duet, wspólnie siejąc zniszczenie. Według przedstawionej historii, Ramux kieruje się pragnieniem zemsty oraz głęboką nienawiścią do ludzkości. W przeszłości współpracowała nawet z Ligą Arkeum, a z czasem zyskała przydomek “Ostatniej Smoczej Rycerki Pochłoniętej Nienawiścią”. Po wydarzeniach z przeszłości Ramux i Atirat zostali wspólnie zapieczętowani w jaskini Cavern of Eternal Void: Primorad, znajdującej się w regionie Stillreach. To właśnie tam gracze zmierzą się z nowym wyzwaniem.