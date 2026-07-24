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Throne and Liberty otrzyma nowego Archbossa. Ramux i jej smok Atirat zadebiutują już w przyszłym tygodniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/24 14:10
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Pod koniec lipca do gry Throne and Liberty trafi nowy, potężny Archboss.

Amazon Games oraz NCSoft zapowiedziały kolejną dużą aktualizację do Throne and Liberty, która trafi do gry 30 lipca. Najważniejszą nowością będzie pojawienie się nowego Archbossa jakim jest Ramux, która stanie do walki u boku swojego smoka Atirata.

Ramux i Atirat
Ramux i Atirat

Do Throne and Liberty trafi nowy Archboss

Ramux i Atirat od dawna tworzą nierozłączny duet, wspólnie siejąc zniszczenie. Według przedstawionej historii, Ramux kieruje się pragnieniem zemsty oraz głęboką nienawiścią do ludzkości. W przeszłości współpracowała nawet z Ligą Arkeum, a z czasem zyskała przydomek “Ostatniej Smoczej Rycerki Pochłoniętej Nienawiścią”. Po wydarzeniach z przeszłości Ramux i Atirat zostali wspólnie zapieczętowani w jaskini Cavern of Eternal Void: Primorad, znajdującej się w regionie Stillreach. To właśnie tam gracze zmierzą się z nowym wyzwaniem.

GramTV przedstawia:

Twórcy ujawnili, że z nieznanych powodów oboje powrócili do życia. Jak opisano w zapowiedzi, zostali wskrzeszeni z obsesją, której nie zdołała złamać nawet śmierć i ponownie zamierzają siać terror w krainie Nix. Zadaniem graczy będzie powstrzymanie ich, zanim zagrożenie wymknie się spod kontroli. Starcie z nowym Archbossem zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszej fazie Ramux dosiądzie Atirata, a pole bitwy zostanie zasypane błękitnym smoczym ogniem. Gracze będą musieli skoncentrować swoje ataki na smoku, korzystając między innymi ze specjalnej balisty, którą można będzie dosiąść i wykorzystać podczas walki. Po pokonaniu Atirata walka wejdzie w drugi etap. Ramux pochłonie energię swojego smoka i stanie do bezpośredniego pojedynku z graczami jako samodzielny przeciwnik, dysponujący nową mocą. Zwycięstwo nad nowym Archbossem zostanie nagrodzone zupełnie nowym wyposażeniem Archbossa wyższego poziomu, które trafi do puli najcenniejszych łupów dostępnych w grze.

Na razie deweloperzy opublikowali jedynie krótką zapowiedź aktualizacji. Można jednak spodziewać się, że w ciągu najbliższego tygodnia ujawnione zostaną kolejne szczegóły dotyczące samej walki, mechanik starcia oraz nowych rodzajów broni i ekwipunku, które będzie można zdobyć po pokonaniu Ramux.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/throne-and-libertys-next-archboss-ramux-and-her-dragon-arrive-next-week-2000138549

Tagi:

News
MMORPG
NCSoft
fantasy
boss
MMO
nowa zawartość
Throne and Liberty
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112