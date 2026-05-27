Nowe Yellowstone okazało się gigantycznym hitem. Serial pobił rekord

Jakub Piwoński
2026/05/27 09:30
Wygląda na to, że widzowie wcale nie mają dość świata stworzonego przez Taylora Sheridana. Nowy spin-off Yellowstone zaliczył rekordowe otwarcie.

Ranczo Duttonów, dostępne w Polsce na SkyShowtime, okazało się największą serialową premierą w historii Paramount+. Według oficjalnych danych platformy dwa pierwsze odcinki serialu zostały obejrzane aż 12,9 miliona razy w ciągu tygodnia od premiery. To wynik wyraźnie lepszy od poprzedniego rekordzisty — serialu Strefa gangsterów, który osiągnął 8,8 miliona wyświetleń. To kolejny mocny dowód na ogromną popularność uniwersum Yellowstone.

Ranczo Duttonów kolejnym gigantycznym hitem Paramount+

Przypomnijmy, że nowa produkcja kontynuuje historię Beth Dutton i Ripa Wheelera po wydarzeniach z finału głównego serialu. Bohaterowie próbują rozpocząć nowe życie na ranczu w południowym Teksasie, licząc, że zostawią za sobą problemy znane z Montany. Szybko okazuje się jednak, że nowe miejsce oznacza również nowe konflikty.

W głównych rolach powrócili Kelly Reilly i Cole Hauser. Na drugim planie w serialu występują Annette Bening, Ed Harris i Jai Courtney. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan. Pierwszy sezon liczy dziewięć odcinków. Ostatni odcinek na SkyShowtime wyświetlony zostanie 10 lipca.

Sukces Rancza Duttonów wpisuje się zresztą w znacznie większy trend. Produkcje tworzone przez Taylor Sheridan od kilku lat należą do najważniejszych marek Paramount+. Wcześniej bardzo dobre wyniki osiągały między innymi: Landman, oraz The Madison.

Z kolei Yellowstone od dawna pozostaje jednym z największych telewizyjnych fenomenów ostatnich lat. Serial połączył klimat współczesnego westernu z brutalnym dramatem rodzinnym i kryminałem, budując wokół siebie niezwykle wierną społeczność widzów. Nic więc dziwnego, że Paramount konsekwentnie rozwija całe uniwersum kolejnymi spin-offami.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/dutton-ranch-ratings-12-9-million-views-paramount-1236759018/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




