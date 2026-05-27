Nowe Yellowstone okazało się gigantycznym hitem. Serial pobił rekord

Wygląda na to, że widzowie wcale nie mają dość świata stworzonego przez Taylora Sheridana. Nowy spin-off Yellowstone zaliczył rekordowe otwarcie.
Ranczo Duttonów, dostępne w Polsce na SkyShowtime, okazało się największą serialową premierą w historii Paramount+. Według oficjalnych danych platformy dwa pierwsze odcinki serialu zostały obejrzane aż 12,9 miliona razy w ciągu tygodnia od premiery. To wynik wyraźnie lepszy od poprzedniego rekordzisty — serialu Strefa gangsterów, który osiągnął 8,8 miliona wyświetleń. To kolejny mocny dowód na ogromną popularność uniwersum Yellowstone.
Przypomnijmy, że nowa produkcja kontynuuje historię Beth Dutton i Ripa Wheelera po wydarzeniach z finału głównego serialu. Bohaterowie próbują rozpocząć nowe życie na ranczu w południowym Teksasie, licząc, że zostawią za sobą problemy znane z Montany. Szybko okazuje się jednak, że nowe miejsce oznacza również nowe konflikty.
W głównych rolach powrócili Kelly Reilly i Cole Hauser. Na drugim planie w serialu występują Annette Bening, Ed Harris i Jai Courtney. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan. Pierwszy sezon liczy dziewięć odcinków. Ostatni odcinek na SkyShowtime wyświetlony zostanie 10 lipca.
Sukces Rancza Duttonów wpisuje się zresztą w znacznie większy trend. Produkcje tworzone przez Taylor Sheridan od kilku lat należą do najważniejszych marek Paramount+. Wcześniej bardzo dobre wyniki osiągały między innymi: Landman, oraz The Madison.
Z kolei Yellowstone od dawna pozostaje jednym z największych telewizyjnych fenomenów ostatnich lat. Serial połączył klimat współczesnego westernu z brutalnym dramatem rodzinnym i kryminałem, budując wokół siebie niezwykle wierną społeczność widzów. Nic więc dziwnego, że Paramount konsekwentnie rozwija całe uniwersum kolejnymi spin-offami.
