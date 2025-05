Wkrótce rusza druga edycja Helmet Design Contest. Gracze zaprojektują kask dla mistrza świata MotoGP

To już druga edycja Helmet Design Contest, organizowana przez studio Milestone, czyli twórców wyścigów na licencji MotoGP. W ubiegłym roku gracze projektowali malowania kasków dla zawodnika Aprilii (dzisiaj już KTM), Mavericka Vinalesa. Ten faktycznie przez resztę sezonu startował w kasku pomalowanym według projektu gracza. Za kilka dni startuje kolejna edycja tego eventu, ale tym razem gracze zaprojektują kask dla samego mistrza świata, którym jest Jorge Martin.

Startuje druga edycja Helmet Design Contest w MotoGP 25

Jorge Martin zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata w ubiegłym roku, po zaciętej walce z Francesco Bagnaią, podopiecznym legendy wyścigów MotoGP – Valentino Rossiego. Po zdobyciu tytułu i wielu zawirowaniach kontraktowych, Martin przeszedł do fabrycznego zespołu Aprilii i… do tej pory nie przejechał ani jednego głównego wyścigu. Powodem jest poważna kontuzja, która pogłębiła się podczas rundy w Katarze, kiedy to mistrz świata miał w końcu wrócić do ścigania. Obecnie Martin wyszedł ze szpitala, leczy się dalej w warunkach domowych i gra w najnowsze MotoGP 25. Przy okazji zachęcam do przeczytania naszej recenzji tej gry.