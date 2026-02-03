Zaloguj się lub Zarejestruj

Meryl Streep szykuje kolejną wielką rolę

Jakub Piwoński
2026/02/03 11:30
A Cameron Crowe wraca do kina. Wszystko przez Joni Mitchell.

Po kilku latach przerwy Cameron Crowe wraca za kamerę, a wraz z nim do kin powraca Meryl Streep, gotowa na kolejną wielką rolę w karierze. Aktorka dopiero co zapowiedziała udział w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, wyczekiwanej kontynuacji hitu sprzed lat, a teraz wcieli się w Joni Mitchell, legendarną piosenkarkę i autorkę tekstów. Będzie to film biograficzny reżyserowany przez Crowe’a.

Meryl Streep
Meryl Streep

Meryl Streep z kolejnym wyzwaniem w swojej karierze

Joni Mitchell to kanadyjska artystka, która w latach 60. i 70. zdobyła sławę dzięki piosenkom łączącym folk, rock i jazz. Napisała takie przeboje jak Big Yellow Taxi czy A Case of You, a jej teksty i muzyka często poruszały osobiste i społeczne tematy. To postać niejednoznaczna – utalentowana i kreatywna, ale też wymagająca i czasem samotna, która przez dekady zmagała się z presją sławy i zmianami w muzycznym świecie.

Cameron Crowe to reżyser i scenarzysta znany z takich hitów jak Jerry Maguire czy Vanilla Sky. W latach 90. i 2000. był jednym z najważniejszych twórców filmów łączących muzykę i dramat osobisty bohaterów. Jego powrót po ponad dekadzie nieobecności w kinie to okazja do stworzenia filmu, który może połączyć jego doświadczenie w opowiadaniu o artystach z talentem Streep do kreacji postaci pełnych niuansów.

Film ma pokazać Mitchell w późniejszych latach kariery – artystkę doświadczoną sukcesami, porażkami i własnymi wyborami twórczymi, a Streep ma szansę dodać kolejny znaczący rozdział do swojej legendy aktorskiej. Czy na horyzoncie właśnie pojawiła się perspektywa kolejnego Oscara? To bardzo możliwe.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/1/confirmed-mery-streep-to-play-joni-mitchell-in-cameron-crowe-directed-biopic

Jakub Piwoński

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury.




