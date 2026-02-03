Meryl Streep szykuje kolejną wielką rolę

Po kilku latach przerwy Cameron Crowe wraca za kamerę, a wraz z nim do kin powraca Meryl Streep, gotowa na kolejną wielką rolę w karierze. Aktorka dopiero co zapowiedziała udział w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, wyczekiwanej kontynuacji hitu sprzed lat, a teraz wcieli się w Joni Mitchell, legendarną piosenkarkę i autorkę tekstów. Będzie to film biograficzny reżyserowany przez Crowe’a.

Meryl Streep z kolejnym wyzwaniem w swojej karierze

Joni Mitchell to kanadyjska artystka, która w latach 60. i 70. zdobyła sławę dzięki piosenkom łączącym folk, rock i jazz. Napisała takie przeboje jak Big Yellow Taxi czy A Case of You, a jej teksty i muzyka często poruszały osobiste i społeczne tematy. To postać niejednoznaczna – utalentowana i kreatywna, ale też wymagająca i czasem samotna, która przez dekady zmagała się z presją sławy i zmianami w muzycznym świecie.