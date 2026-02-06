Bullet for My Valentine zapowiada wznowienie przełomowej EP-ki Hand Of Blood. Posłuchajcie odświeżonego Curses

Przełomowy debiutancki album Bullet for My Valentine, The Poison, na stałe ugruntował pozycję zespołu jako jednego z liderów nowoczesnego brytyjskiego metalu. Fundamenty pod ten sukces zostały jednak położone jeszcze wcześniej, za sprawą pierwszych nagrań grupy, które ujrzały światło dzienne w 2004 roku na EP-ce Hand Of Blood. To właśnie ten materiał zapoczątkował karierę, która na przestrzeni kolejnych lat zmieniła krajobraz muzyki alternatywnej i nadała jej nowy impet.

Bullet for My Valentine wznawia przełomową EP-kę

Zespół ogłosił, że EP Hand Of Blood doczeka się wznowienia jako samodzielne wydawnictwo. Reedycja ma być hołdem dla wczesnego etapu twórczości Bullet for My Valentine, czyli iskry, która z czasem przerodziła się w potężny ogień. Wokalista Matt Tuck skomentował ten ruch: