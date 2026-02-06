Zaloguj się lub Zarejestruj

Bullet for My Valentine zapowiada wznowienie przełomowej EP-ki Hand Of Blood. Posłuchajcie odświeżonego Curses

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/06 11:00
Bullet for My Valentine wracają z odświeżonym utworem Curses, który jest częścią wznowionej EP-ki Hand Of Blood.

Przełomowy debiutancki album Bullet for My Valentine, The Poison, na stałe ugruntował pozycję zespołu jako jednego z liderów nowoczesnego brytyjskiego metalu. Fundamenty pod ten sukces zostały jednak położone jeszcze wcześniej, za sprawą pierwszych nagrań grupy, które ujrzały światło dzienne w 2004 roku na EP-ce Hand Of Blood. To właśnie ten materiał zapoczątkował karierę, która na przestrzeni kolejnych lat zmieniła krajobraz muzyki alternatywnej i nadała jej nowy impet.

Bullet for My Valentine
Bullet for My Valentine

Bullet for My Valentine wznawia przełomową EP-kę

Zespół ogłosił, że EP Hand Of Blood doczeka się wznowienia jako samodzielne wydawnictwo. Reedycja ma być hołdem dla wczesnego etapu twórczości Bullet for My Valentine, czyli iskry, która z czasem przerodziła się w potężny ogień. Wokalista Matt Tuck skomentował ten ruch:

Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że minęło już dwadzieścia lat od premiery The Poison i Hand Of Blood. To były niesamowite dwie dekady. Jestem ogromnie dumny z tego, co osiągnęliśmy jako zespół przez ten czas, a wszystko zaczęło się właśnie od tych nagrań.

Błyskawiczny rozwój kariery zespołu sprawił, że The Poison dotarło do 21 miejsca brytyjskiej listy sprzedaży albumów, a także znalazło się w końcoworocznych podsumowaniach, zajmując 7 miejsce w zestawieniu Albums Of The Year magazynu Kerrang!. Następnie album uzyskał status złotej płyty. Wydawnictwo do dziś cieszy się ogromnym uznaniem. Metal Hammer umieścił go w zestawieniu 25 najlepszych metalowych albumów XXI wieku.

Dwadzieścia lat później Bullet for My Valentine udowadniają, że ich muzyka doskonale przetrwała próbę czasu. Wspólnie z zespołem Trivium, który również świętował 20-lecie debiutu Ascendancy, grupa wyruszyła w trasę The Poisoned Ascendancy Tour. Tournee objęło koncerty na całym świecie, w tym monumentalny, wyprzedany występ w londyńskiej O2 Arenie.

Tracklista EP-ki Hand Of Blood:

  • 4 Words (To Choke Upon)
  • Hand Of Blood
  • Cries In Vain
  • Curses
  • No Control
  • Just Another Star

W 2024 roku, z okazji 20-lecia The Poison, album doczekał się remasteringu i limitowanych wydań winylowych. Teraz przyszedł czas na Hand Of Blood, które zostanie ponownie wydane jako osobny krążek. Reedycja ukaże się w kilku ekskluzywnych i kolekcjonerskich wariantach, oferując zarówno wieloletnim fanom, jak i nowym słuchaczom możliwość sięgnięcia po fundament sukcesu zespołu. W oficjalnym sklepie zespołu dostępny będzie limitowany picture disc nawiązujący do oryginalnej oprawy graficznej EP-ki oraz specjalna edycja winylu w marmurkowym wzorze. Do regularnej sprzedaży trafi także ekologiczny CD z materiałów z recyklingu oraz winyl w kolorze czerwonym.

Posłuchajcie świetnego Curses:

