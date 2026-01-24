Poppy przedstawia teledysk do utworu Time Will Tell. Piosenka pochodzi z jej nowego albumu Empty Hands

Empty Hands to siódmy studyjny album w dorobku Poppy. Z każdą kolejną premierą artystka coraz wyraźniej krystalizuje swoją tożsamość jako prawdziwa wizjonerka, nieprzywiązana do jednego gatunku. Na nowym krążku słychać szerokie spektrum inspiracji, od industrialnych brzmień, przez popową wrażliwość, aż po elementy nawiązujące do surrealistycznych korzeni artystki, podkreślone jej charakterystycznym, niepokojącym, niemal maszynowym wokalem.

Opublikowany teledysk do Time Will Tell tematycznie wpisuje się w estetykę pozostałych wizualizacji z albumu. Utrzymany w onirycznym, koszmarnym klimacie klip przedstawia Poppy na tle mrocznej scenerii, w której pojawiają się unoszące się w antygrawitacji zegary, sobowtóry artystki oraz portale umożliwiające podróże w czasie. Każda kolejna premiera umacnia jej pozycję jako artystki o jasno określonej i konsekwentnej wizji twórczej. Reżyserią klipu ponownie zajął się stały współpracownik Poppy, Orie McGinness.

Poppy rozpoczyna nowy rok z ogromnym impetem po serii sukcesów odniesionych w 2025 roku. Jej utwór Suffocate, nagrany we współpracy z zespołem Knocked Loose, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Metal Performance. Wcześniej, w 2021 roku, artystka zapisała się w historii jako pierwsza solowa artystka nominowana w tej kategorii za utwór Bloodmoney. Przed premierą Empty Hands, Poppy zaprezentowała trzy wysoko ocenione single: Guardian, Bruised Sky oraz Unravel, współtworzone i współprodukowane z Jordanem Fishem. Współpracowała również z Amy Lee z Evanescence oraz Courtney LaPlante ze Spiritbox przy utworze End Of You, który po premierze spotkał się z entuzjastycznym odbiorem i zadebiutował na 1 miejscu listy Billboard Hot Hard Rock Songs.

Zimą i wiosną Poppy odwiedzi Australię oraz Europę w ramach ogłoszonej trasy Constantly Nowhere 2026. Latem wróci do Stanów Zjednoczonych na wybrane festiwale, a jesienią dołączy do Evanescence jako support podczas ich europejskiej trasy koncertowej.