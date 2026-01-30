Daughtry prezentuje nowy teledysk do singla Antidote. Muzycy mają świeże spojrzenie do wydawania utworów

Zespół Daughtry, jedna z najbardziej rozpoznawalnych rockowych formacji, które zyskały popularność w latach 2000., zaprezentowała dzisiaj teledysk do utworu Antidote.
Już jakiś czas temu, wokalista i lider zespołu Chris Daughtry informował na swoim Instagramie, że w czwartek pojawi się nowy teledysk grupy i że będzie dostępny wyłącznie w serwisie YouTube. Dziś nadszedł dzień w którym możemy posłuchać melodyjnego, emocjonalnego i nieco bardziej stonowanego utworu jak na ostatnie wydawnictwa zespołu.
Daughtry z nowym teledyskiem
Zespół zapowiedział również dodatkowe wydarzenie skierowane do fanów. Będzie to sesja pytań i odpowiedzi na żywo z Chrisem Daughtrym, zaplanowana na niedzielę o godzinie 14:00 ET, czyli 20:00 czasu polskiego. Muzycy zachęcili fanów do ustawienia przypomnień, podkreślając, że oba wydarzenia mają mieć charakter wspólnego, angażującego doświadczenia.
Utwór Antidote jest jednym z wyróżniających się numerów z wydawnictwa Shock to the System (Part Two), stanowiącego drugą część EPki zespołu z 2025 roku. Chris Daughtry już wcześniej wyjaśniał, że publikowanie muzyki w mniejszych formatach pozwala słuchaczom poświęcić więcej uwagi poszczególnym utworom, zamiast szybko konsumować cały album. Ta strategia znajduje odzwierciedlenie również na koncertach, dlatego Antidote stało się ważnym elementem ostatnich występów zespołu. Daughtry zaprezentował ten utwór m.in. podczas koncertów w Oslo, gdzie grupa występowała jako gość specjalny na trasie What Lies Beneath Tour zespołu Alter Bridge, obok Sevendust. Koncerty odbyły się przez dwa wieczory w klubie Sentrum Scene, a Daughtry pojawiał się na scenie po występie Sevendust.
Występ w Oslo był pierwszym koncertem Daughtry w Norwegii. Setlista obejmowała m.in. Divided, The Bottom, The Day I Die, Separate Ways (Worlds Apart), It’s Not Over, Home oraz Antidote, co podkreślało aktywną promocję najnowszego materiału zespołu podczas tras koncertowych. Chris Daughtry odnosił się do utworu Antidote także w wywiadzie z listopada 2025 roku, cytowanym przez Audacy, gdzie ponownie wyjaśnił decyzję zespołu o wydawaniu muzyki w formacie EP. Jak zaznaczył, pozwala to słuchaczom lepiej zapoznać się z nowymi utworami jeszcze przed rozpoczęciem tras koncertowych.
