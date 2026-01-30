Daughtry prezentuje nowy teledysk do singla Antidote. Muzycy mają świeże spojrzenie do wydawania utworów

Zespół Daughtry, jedna z najbardziej rozpoznawalnych rockowych formacji, które zyskały popularność w latach 2000., zaprezentowała dzisiaj teledysk do utworu Antidote.

Już jakiś czas temu, wokalista i lider zespołu Chris Daughtry informował na swoim Instagramie, że w czwartek pojawi się nowy teledysk grupy i że będzie dostępny wyłącznie w serwisie YouTube. Dziś nadszedł dzień w którym możemy posłuchać melodyjnego, emocjonalnego i nieco bardziej stonowanego utworu jak na ostatnie wydawnictwa zespołu.

Daughtry z nowym teledyskiem

Zespół zapowiedział również dodatkowe wydarzenie skierowane do fanów. Będzie to sesja pytań i odpowiedzi na żywo z Chrisem Daughtrym, zaplanowana na niedzielę o godzinie 14:00 ET, czyli 20:00 czasu polskiego. Muzycy zachęcili fanów do ustawienia przypomnień, podkreślając, że oba wydarzenia mają mieć charakter wspólnego, angażującego doświadczenia.