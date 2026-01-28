Zaloguj się lub Zarejestruj

Papa Roach prezentują emocjonującego singla Wake Up Calling. Utwór będzie częścią nadchodzącego albumu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/28 18:00
Papa Roach udostępnili nowy singiel, który znajdzie się na nadchodzącym albumie, który z kolei ma się ukazać później w 2026 roku.

Weterani kalifornijskiego rocka Papa Roach, opublikowali nowy singiel zatytułowany Wake Up Calling. Utwór ukazał się nakładem New Noize Records/ADA i pokazuje bardziej melodyjną oraz emocjonalnie odsłoniętą stronę zespołu, zachowując jednocześnie intensywność i szczerość, które od ponad dwóch dekad definiują jego twórczość. Kompozycja stylistycznie nawiązuje do takich utworów jak choćby Scars lub Leave A Light On (Talk Away The Dark).

Posłuchajcie nowego singla Papa Roach

Premiera Wake Up Calling miała miejsce podczas niespodziewanego występu w Nashville, gdzie Papa Roach zaprezentowali utwór przed publicznością złożoną z artystów i przedstawicieli branży muzycznej w klubie Whiskey Jam na Broadwayu. Producentem singla jest Colin Brittain, który obecnie gra w zespole Linkin Park. Tekst porusza tematy więzi międzyludzkich, konfrontacji z samym sobą oraz emocjonalnej zależności. Wokalista zespołu Jacoby Shaddix skomentował:

“Wake Up Calling” to piosenka o staniu na krawędzi katastrofy, o byciu odciągniętym znad przepaści i ostatecznym wyborze miłości zamiast autodestrukcji. To jeden z najbardziej surowych i emocjonalnych utworów, jakie kiedykolwiek napisaliśmy.

Singlowi towarzyszy wideo z tekstem utworu, a jego premiera następuje po bardzo udanym dla zespołu roku 2025, w którym Papa Roach wydali utwory Even If It Kills Me oraz Braindead (z gościnnym udziałem Toby’ego Morse’a). Zespół zanotował także najlepsze w karierze wyniki koncertowe, grając dla ponad miliona fanów podczas trasy Rise Of The Roach. Znani z działalności charytatywnej muzycy przekazali organizacji Campaign Against Living Miserably czek na kwotę 20 tysięcy funtów, wręczony podczas wyprzedanego koncertu headlinerskiego w Wembley Arena. Środki pochodziły z ubiegłorocznej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii.

Wchodząc w rok 2026, Papa Roach zapowiedzieli już koncerty w Singapurze, Malezji, Australii i Nowej Zelandii, a także kolejne występy w Europie. Papa Roach to dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy, platynowy zespół, będący jednym z liderów alternatywnego hard rocka. Od czasu przełomowego singla Last Resort grupa konsekwentnie zwraca uwagę na kwestie zdrowia psychicznego. W swojej karierze zespół wydał dziesięć albumów studyjnych, w tym ostatni zatytułowany Ego Trip.

Posłuchajcie ich najnowszego singla Wake Up Calling:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/papa-roach-releases-new-single-wake-up-calling

