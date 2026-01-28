Papa Roach prezentują emocjonującego singla Wake Up Calling. Utwór będzie częścią nadchodzącego albumu

Papa Roach udostępnili nowy singiel, który znajdzie się na nadchodzącym albumie, który z kolei ma się ukazać później w 2026 roku.

Weterani kalifornijskiego rocka Papa Roach, opublikowali nowy singiel zatytułowany Wake Up Calling. Utwór ukazał się nakładem New Noize Records/ADA i pokazuje bardziej melodyjną oraz emocjonalnie odsłoniętą stronę zespołu, zachowując jednocześnie intensywność i szczerość, które od ponad dwóch dekad definiują jego twórczość. Kompozycja stylistycznie nawiązuje do takich utworów jak choćby Scars lub Leave A Light On (Talk Away The Dark).

Posłuchajcie nowego singla Papa Roach

Premiera Wake Up Calling miała miejsce podczas niespodziewanego występu w Nashville, gdzie Papa Roach zaprezentowali utwór przed publicznością złożoną z artystów i przedstawicieli branży muzycznej w klubie Whiskey Jam na Broadwayu. Producentem singla jest Colin Brittain, który obecnie gra w zespole Linkin Park. Tekst porusza tematy więzi międzyludzkich, konfrontacji z samym sobą oraz emocjonalnej zależności. Wokalista zespołu Jacoby Shaddix skomentował: