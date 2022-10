Polska gra Witchfire zadebiutuje dopiero w 2023 roku. Jest też dobra wiadomość

Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od dwóch wiadomości – dobrej oraz złej – związanych z polską grą Witchfire od studia The Astronauts, czyli twórców kultowego Zaginięcia Ethana Cartera. Zła wiadomość to fakt, iż deweloperzy zdecydowali się opóźnić premierę Witchfire, z kolei dobra wiadomość to ważna zmiana, która to opóźnienie spowodowała.

Witchfire opóźnione z dobrego powodu

Ostatecznie gra Witchfire ma zadebiutować na początku 2023 roku. Dlaczego? Na początku koncepcja tytułu zakładała, iż wszelkie starcia będziemy toczyć na specjalnych arenach. Studio zdecydowało się jednak rozszerzyć walkę na cały otwarty świat.