Witchfire na drodze do opuszczenia wczesnego dostępu. Polacy wypuścili gigantyczną aktualizację

Teraz jednak tytuł Polaków z The Astronauts jest znacznie bliżej opuszczenia early accessu. Oto bowiem gra otrzymała aktualizację o numerze 0.9.0.

Witchfire już o krok od wersji 1.0

Wraz z patchem Revelations do Witchfire trafi m.in. ogromna nowa mapa o nazwie Marshland. W praktyce jest to zatopiona katedra otoczona bagnami i lasem, w której – co raczej nie zaskakuje – roić się będzie od wrogów i innych niebezpieczeństw, ale i sekretów. Poza tym dobre informacje dla lubujących się w śledzeniu opowieści – doszedł nowy system dialogów, który ma stanowić podwaliny i fundamenty narracyjne dla pełnej historii ujawnionej w wersji 1.0. Do tego kolejne zadania fabularne i rozbudowana historia Fallen Preyers, gdzie zyskamy możliwość wpływania na losy ważnych NPC-ów. To wszystko znak, że premiera pełnoprawnego wydania coraz bliżej.