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Witchfire na drodze do opuszczenia wczesnego dostępu. Polacy wypuścili gigantyczną aktualizację

Maciej Petryszyn
2026/06/21 18:00
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Od premiery Witchfire minęły niespełna 3 lata. Dodajmy, że premiery we wczesnym dostępie.

Teraz jednak tytuł Polaków z The Astronauts jest znacznie bliżej opuszczenia early accessu. Oto bowiem gra otrzymała aktualizację o numerze 0.9.0.

Witchfire
Witchfire

Witchfire już o krok od wersji 1.0

Wraz z patchem Revelations do Witchfire trafi m.in. ogromna nowa mapa o nazwie Marshland. W praktyce jest to zatopiona katedra otoczona bagnami i lasem, w której – co raczej nie zaskakuje – roić się będzie od wrogów i innych niebezpieczeństw, ale i sekretów. Poza tym dobre informacje dla lubujących się w śledzeniu opowieści – doszedł nowy system dialogów, który ma stanowić podwaliny i fundamenty narracyjne dla pełnej historii ujawnionej w wersji 1.0. Do tego kolejne zadania fabularne i rozbudowana historia Fallen Preyers, gdzie zyskamy możliwość wpływania na losy ważnych NPC-ów. To wszystko znak, że premiera pełnoprawnego wydania coraz bliżej.

GramTV przedstawia:

Do tego dochodzi zupełnie nowa odmieniona mechanika zepsucia świata o nazwie World Corruption 2.0. Teraz to my sami naszymi poczynaniami będziemy wpływali na to, jak trudny staje się świat. Adrian Chmielarz i spółka uznali bowiem, iż poprzednim razem nieco przesadzili. – Ta funkcja miała być jedną z głównych atrakcji poprzedniej aktualizacji, Reckoning. Niestety, nieco zbyt mocno podkręciliśmy poziom trudności, zamieniając grę w festiwal cierpienia. Choć dla niektórych z Was nie było to koniecznie złe, lwia część opinii była dość druzgocąca: posunęliśmy się za daleko, sprawiając, że gra wydawała się nieuczciwa – przyznało The Astronauts.

To nie wszystko. Ponadto Witchfire wzbogacone jest o nowy loch, Outskirts Vault, nowy obszar w Hermitorium, Garden, oraz 9 wrogów, 4 bronie, 2 zaklęcia oraz 12 koralików różańca. Jest zmieniony system wybory klasy, dzięki któremu nie musimy decydować już na samym początku. Są zmiany w balansie, nerfy, buffy, usprawnienie optymalizacji oraz wsparcie dla 14 kolejnych języków. Czego chcieć więcej… Pewnie opuszczenia wczesnego dostępu i premiery wersji 1.0, która nastąpi jeszcze w tym roku.

Aktualizacja Revelations do Witchfire
Aktualizacja Revelations do Witchfire
Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3156770/view/703271513166449333?l=polish

Tagi:

News
aktualizacja
FPS
Adrian Chmielarz
The Astronauts
Witchfire
aktualizacja gry
polska gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112