Najlepsze MMO w świecie Gwiezdnych wojen szykuje rewolucję. Twórcy pokazali pierwsze nowości

Star Wars: The Old Republic od blisko 15 lat pozostaje jedną z najpopularniejszych gier MMO osadzonych w uniwersum George’a Lucasa.

Star Wars: The Old Republic zadebiutowało w 2011 roku i mimo upływu niemal piętnastu lat wciąż cieszy się aktywną społecznością graczy. Produkcja nieustannie otrzymuje nowe aktualizacje, a jesienią doczeka się wyjątkowo dużego rozszerzenia oznaczonego numerem 8.0, która została zapowiedziana już wcześniej. Ma ono uświetnić zbliżające się 15-lecie gry. Ujawniono właśnie więcej szczegółów. Star Wars: The Old Republic z dużymi zmianami. Nadchodzi wersja 8.0 Choć do premiery aktualizacji pozostało jeszcze trochę czasu, studio Broadsword ujawniło już pierwsze elementy, które trafią do gry. Jedną z najważniejszych zmian będzie uporządkowanie ekwipunku. Przedmioty takie jak zabawki, stacje regeneracji energii czy trenerzy zostaną zamienione w aktywne umiejętności, dzięki czemu przestaną zajmować miejsce w plecaku i będzie można przypisać je bezpośrednio do pasków skrótów.

Twórcy przygotowali również gruntowny rebalans procesu zdobywania poziomów. Celem zmian jest ograniczenie sytuacji, w których gracze zbyt szybko przewyższają poziomem główną fabułę, co od lat było jedną z najczęściej zgłaszanych uwag społeczności. Na tym jednak lista nowości się nie kończy. Aktualizacja przyniesie także przebudowę systemu Strongholdów, czyli mieszkań i baz graczy, szeroki rebalans klas postaci oraz całkowicie nowy system poziomów trudności w otwartym świecie. Po raz pierwszy w historii gry eksplorację będzie można prowadzić w trybach Story, Veteran oraz Master, przy czym poziom Veteran ma odtworzyć poziom wyzwania znany z premiery gry w 2011 roku.

GramTV przedstawia:

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie również nowy system Ventures, przygotowany z myślą o subskrybentach. W jego ramach gracze stworzą specjalną postać i zmierzą się z unikalnymi wyzwaniami. Classic Venture pozwoli ponownie przeżyć rozwój bohatera od początku, prowadząc przez główną kampanię i planetarne wątki fabularne. Z kolei Expert Venture skierowany będzie do najbardziej doświadczonych graczy na wysokich poziomach, oferując znacznie trudniejsze zadania i ekskluzywne nagrody kosmetyczne. Broadsword podkreśla, że zaprezentowane zmiany są jedynie przedsmakiem tego, co przyniesie aktualizacja 8.0. Więcej szczegółów tutaj. W kolejnych tygodniach twórcy mają ujawnić następne elementy, które złożą się na największą od lat przebudowę Star Wars: The Old Republic.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









