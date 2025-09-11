Witchfire coraz bliżej premiery. Polskie studio The Astronauts ujawnia plan rozwoju gry

Studio The Astronauts ujawniło nową „mapę drogową” dla Witchfire, wskazującą ostatnie etapy rozwoju gry. Pierwsza z planowanych aktualizacji – The Reckoning – trafi do graczy w grudniu 2025 roku i skupi się na dopracowaniu kluczowych mechanik. Twórcy zapowiedzieli ulepszenie systemu Extraction 2.0, dodanie dwóch nowych kryjówek oraz poprawki w balansie rozgrywki.

Witchfire – co jeszcze przed premierą?

Patch The Reckoning wprowadzi także zmiany w walce wręcz, rozbudowane wyzwania Zmór oraz liczne usprawnienia w alchemii, systemie rozsądku, arkanach i proroctwach. Deweloperzy podkreślają, że szczegóły poznamy bliżej wydania aktualizacji. Kolejny duży patch ma zadebiutować w 2026 roku i doda fabułę oraz ostatni region. Wtedy też możemy doczekać się dodatkowych lokalizacji językowych, w tym być może polskiej wersji gry.