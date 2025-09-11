Zaloguj się lub Zarejestruj

Witchfire coraz bliżej premiery. Polskie studio The Astronauts ujawnia plan rozwoju gry

Mikołaj Berlik
2025/09/11 11:00
Grudniowy patch rozpocznie finałowy etap rozwoju.

Studio The Astronauts ujawniło nową „mapę drogową” dla Witchfire, wskazującą ostatnie etapy rozwoju gry. Pierwsza z planowanych aktualizacji – The Reckoning – trafi do graczy w grudniu 2025 roku i skupi się na dopracowaniu kluczowych mechanik. Twórcy zapowiedzieli ulepszenie systemu Extraction 2.0, dodanie dwóch nowych kryjówek oraz poprawki w balansie rozgrywki.

Witchfire
Witchfire

Witchfire – co jeszcze przed premierą?

Patch The Reckoning wprowadzi także zmiany w walce wręcz, rozbudowane wyzwania Zmór oraz liczne usprawnienia w alchemii, systemie rozsądku, arkanach i proroctwach. Deweloperzy podkreślają, że szczegóły poznamy bliżej wydania aktualizacji. Kolejny duży patch ma zadebiutować w 2026 roku i doda fabułę oraz ostatni region. Wtedy też możemy doczekać się dodatkowych lokalizacji językowych, w tym być może polskiej wersji gry.

Ostatecznym krokiem będzie pełna premiera Witchfire, która również planowana jest na 2026 rok, choć dokładnej daty jeszcze nie ogłoszono. The Astronauts opublikowali również nowe materiały z rozgrywki, a na subreddicie gry pojawił się prawie pięciominutowy film użytkownika TinyNuubi, prezentujący mroczny świat tytułu.

GramTV przedstawia:

Witchfire to strzelanka RPG dla jednego gracza, stworzona przez twórców Painkiller i Bulletstorm. Wyrusz w niebezpieczne wyprawy, pokonuj wrogów, aby wzmocnić swoje moce i uzupełnić arsenał. Zbieraj cenne zasoby i wycofaj się do swojej kryjówki lub zaryzykuj, stawiając czoła Familiars – potężnym strażnikom czarownicy.

Witchfire dostępne jest w Early Access na PC.

Źródło:https://www.theastronauts.com/2025/09/the-roadmap-to-final-release/

News
PC
Steam
polskie gry
wczesny dostęp
Witchfire
polskie studia
Mikołaj Berlik
