Co dalej z Windrose? Twórcy pirackiego survivalu pokazują plany po świetnym debiucie

Windrose zadebiutowało we wczesnym dostępie 14 kwietnia i szybko przyciągnęła uwagę graczy. Produkcja już od pierwszych dni mogła pochwalić się znakomitym odbiorem . Twórcy nie zamierzają jednak zwalniać tempa i już teraz zapowiadają kolejne etapy rozwoju.

Studio Kraken Express ujawniło roadmapę rozwoju Windrose na 2026 rok. Twórcy potwierdzili, że pierwsza duża aktualizacja zawartości nosi nazwę Ashlands i wprowadzi do gry nowy biom oraz kolejne elementy fabularne.

Najważniejszym punktem roadmapy jest duża aktualizacja Ashlands. Choć jej premiera planowana jest najwcześniej na końcówkę października, deweloperzy podkreślają, że będzie to istotny krok w rozwoju świata gry. Wiadomo już, że do otwartego świata trafi nowy biom o tej samej nazwie, a sama rozgrywka ma przejść wyraźną ewolucję. Szczegóły pozostają jednak na razie tajemnicą.

Zanim jednak Ashlands trafi do gry, studio skupi się na mniejszych aktualizacjach. W planach jest ponad 50 poprawek jakości życia oraz ulepszenia związane z wydajnością, stabilnością i połączeniem sieciowym. Twórcy chcą również poprawić system craftingu i budowania, wprowadzając ponad 40 nowych elementów konstrukcyjnych, które mają uzupełnić obecne braki.

Deweloperzy pracują także nad rozwiązaniem problemów związanych z zapisami w Steam Cloud. Jednocześnie zapowiedziano nowe narzędzie windrose.support, które pozwoli graczom zgłaszać błędy i dzielić się pomysłami bezpośrednio z zespołem. System ma w przyszłości umożliwić również głosowanie na propozycje społeczności.

Na ten moment Windrose pozostaje dostępne wyłącznie na PC poprzez Steam. Twórcy nie wykluczają wersji konsolowych, jednak najpierw chcą doprowadzić grę do pełnej wersji 1.0.