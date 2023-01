Microsoft przestanie sprzedawać Windowsa 10. Produkt wycofany ze sklepu

Wygląda na to, że gigant z Redmond za wszelką cenę chce przekonać użytkowników do korzystania z najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows.

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku informowaliśmy Was o tym, że w styczniu zakończy się (a właściwie już zakończyło) wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7 oraz Windows 8. Teraz natomiast wszystko wskazuje na to, że Microsoft powoli przygotowuje się do zakończenia wsparcia również dla poprzedniego systemu operacyjnego, czyli Windowsa 10. Jak bowiem podaje serwis Tech Spot, już 31 stycznia gigant z Redmond wstrzyma sprzedaż dziesiątki za pośrednictwem swojej oficjalnej strony. Warto zaznaczyć, że zainteresowani wciąż będą mogli kupić go u innych dystrybutorów.

Windows 10 – Microsoft zakończy oficjalną sprzedaż systemu

A teraz szczegóły. Decyzja dotyczy trzej najpopularniejszych wersji, czyli Home, Professional oraz Workstation. Windows 10 będzie wspierany do 14 października 2025. Najprawdopodobniej z każdym kolejnym miesiącem Windows 11 będzie coraz popularniejszym systemem na komputerach osobistych.