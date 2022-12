Windows 7 i 8 to już oficjalnie historia. W styczniu zakończy się wsparcie

Jeżeli należycie do grupy użytkowników systemów operacyjnych Windows 7 lub Windows 8, przychodzimy do Was ze smutną wiadomością. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft poinformowali (podajemy za serwisem TechSpot), że 10 stycznia 2023 roku zakończy się wsparcie dla wspomnianego oprogramowania. Oba systemy przestaną wówczas otrzymywać jakiekolwiek poprawki, a także utracą dostęp do pomocy technicznej. A jeżeli myślicie, że nikogo ten problem już nie dotyczy, to jesteście w błędzie – zgodnie z danymi GlobalStats, Windows 7 nadal jest zainstalowany na około 10% komputerów.

Windows 7 i 8 oficjalnie przechodzą do historii

Siódemka miała swoją premierę jeszcze w 2009 roku i bardzo szybko zyskała popularność. Być może ktoś z Was należy do grupy osób, które do dzisiaj uważają Windowsa 7 za najlepszy system operacyjny Microsoftu. Wydany trzy lata później Windows 8 nie powtórzył sukcesu swojego poprzednika.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że poprawek bezpieczeństwa nie otrzyma również przeglądarka Microsoft Edge, jeśli będzie zainstalowana na wspomnianych dwóch systemach. Google zapowiedziało, iż to samo tyczyć się będzie przeglądarki Google Chrome.