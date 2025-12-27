Alive Cooper wystąpił z orkiestrą symfoniczną podczas trasy Night Of The Proms. Zobaczcie nagrania z występu

Legendarny rockman Alice Cooper, wraz z dwójką muzyków ze swojego zespołu koncertowego, wziął udział w tegorocznej jesiennej trasie Night Of The Proms w Niemczech.

Night Of The Proms to wyjątkowy cykl koncertów, w ramach którego artyści rockowi i popowi wykonują swoje utwory przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej. W edycji trasy w 2025 roku, obok Coopera, wystąpili również Joss Stone oraz Midge Ure z zespołu Ultravox. Alice Cooper w akompaniamencie orkiestry symfonicznej W sieci pojawiły się nagrania zarejestrowane przez fanów podczas koncertów Night Of The Proms, które odbyły się 19 i 20 grudnia w Lanxess Arena w Kolonii. Materiały wideo dokumentują symfoniczne wersje utworów Alice’a Coopera wykonywane przed niemiecką publicznością.

Jak podaje komunikat prasowy udostępniony przez Sick Things UK, Night Of The Proms od momentu powstania w Belgii w 1985 roku co roku przyciąga setki tysięcy fanów w całej Europie. Unikalna formuła wydarzenia polega na łączeniu największych hitów międzynarodowych gwiazd popu i rocka z rozbudowanymi aranżacjami na pełną orkiestrę symfoniczną oraz chór klasyczny. Całość dopełniają ponadczasowe dzieła muzyki klasycznej, od Beethovena i Mozarta po współczesnych kompozytorów, tworząc widowisko pełne emocji i dramaturgii. Alice Cooper od lat uchodzi za pioniera teatralnej, szokującej odmiany hard rocka. Inspirując się filmami grozy, wodewilem i garażowym rockiem, stworzył widowiska sceniczne pełne gilotyn, krzeseł elektrycznych, sztucznej krwi i węży. Jako architekt shock rocka, zarówno z oryginalnym zespołem Alice Cooper, jak i w karierze solowej, przez dekady podważał konwenanse i prowokował kolejne pokolenia, nie tracąc przy tym mrocznego charakteru.

GramTV przedstawia:

Od ponad 50 lat Cooper zachwyca i szokuje publiczność na całym świecie, zamieniając koncerty w spektakle balansujące na granicy rocka i horroru. Utwory takie jak School’s Out czy Poison na stałe wpisały się do historii muzyki, podobnie jak jego niepowtarzalne, teatralne występy. Posłuchajcie jak brzmią te utwory z udziałem orkiestry symfonicznej: