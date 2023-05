Will Smith debiutuje jako Trey Jones w grze Undawn.

Deweloperzy Lightspeed i Level Infinite opublikowali zwiastun swojej nadchodzącej gry survivalowej Undawn, w której Will Smith występuje jako postać o imieniu Trey Jones. To pierwszy raz, kiedy Smith występuje w grze wideo, ale wyraźnie widać, że jego pojawienie się to nie przypadek. Gra ostro czerpie z filmu z jego udziałem, Jestem legendą.