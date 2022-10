Wild Hearts – znamy długość gry. Będzie krótsza niż Monster Hunter World

Wild Hearts, czyli gra o łowieniu fantastycznych stworów w klimatach feudalnej Japonii, została zapowiedziana pod koniec września. Za tytuł odpowiada japońskie studio Omega Force, a wydawcą jest Electronic Arts. Wczoraj publikowaliśmy kilka długich nagrań wideo z rozgrywką, a dziś czas na dane dotyczące długości produkcji.

Okazuje się, że przejście Wild Hearts zajmie nam około 30 godzin. Tak przynajmniej powiedział producent wykonawczy EA Originals Lewis Harvey. W porównaniu do Monster Hunter World, do którego stale porównuje się grę od Omega Force, nie jest to wcale dużo – dotarcie do napisów końcowych w MHW zajmuje około 48 godzin.

Data premiery Wild Hearts

Termin debiutu Wild Hearts jest już znany: tytuł trafi do sklepów już 17 lutego 2023 – jeśli oczywiście nie zaliczy opóźnienia, co było ostatnio całkiem modne w branży. Zagramy na pecetach (Steam, Epic Games Store, Origin) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.