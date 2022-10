Wild Hearts – gra akcji o polowaniu na potwory na nowych gameplayach

Pod koniec września Electronic Arts zapowiedziało Wild Hearts, czyli grę o zasadzaniu się na fantastyczne stwory w klimatach feudalnej Japonii. Za tytuł odpowiedzialne jest japońskie studio Omega Force. Parę dni temu twórcy i wydawca pokazali obszerny – bo ponad 7-minutowy – materiał z gameplayem . Jeśli wciąż czujecie niedosyt, to w internecie znalazło się parę innych filmików z rozgrywką. Znajdziecie je na dole tej wiadomości.

Zadaniem głównego bohatera w Wild Hearts będzie polowanie na fantastyczne bestie, co można robić zarówno w pojedynkę, jak i trybie multiplayer. Całość ma odbywać się w malowniczej scenerii, co zresztą widać na poniższych filmikach. Widzimy tu też eksplorację i – przede wszystkim – walkę. Od czasu do czasu postać wyczarowuje sobie jakiś drewniany wehikuł, katapultę (lub parasol) i z nich korzysta.

Data premiery Wild Hearts

Wild Hearts trafi do sklepów już 17 lutego 2023 – jeśli oczywiście gra nie zaliczy opóźnienia, co było ostatnio całkiem modne w branży. Zagramy na pecetach (Steam, Epic Games Store, Origin) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.