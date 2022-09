Wild Hearts to nowa gra Electronic Arts. Zapolujemy na potwory

Electronic Arts ujawniło swój kolejny tytuł, który powstaje w kolaboracji z Koei Temco. Produkcja zatytułowana Wild Hearts będzie kolejną grą polegającą na polowaniu na potwory, prawdopodobnie w stylu Monster Hunter. Według oficjalnego opisu będzie to epicka przygoda w świecie fantasy inspirowaną feudalną Japonią. Pierwszy zwiastun gry zobaczymy już 28 września.

To zaszczyt współpracować z EA Originals i mieć wsparcie zespołu z tak niesamowitymi osiągnięciami w dystrybuowaniu przełomowych nowych gier. Zespół EA w pełni akceptuje naszą twórczą niezależność i stał się nieocenionym partnerem oferującym wsparcie zarówno w zakresie rozwoju, jak i publikacji. Dodanie globalnych zasobów EA do naszych własnych pomoże nam wprowadzić nowy rodzaj gry o polowaniu do globalnej publiczności i rozszerzyć nasz zasięg na rynki globalne. Naprawdę nie mogę się doczekać dnia, w którym gracze z całego świata będą mogli zagrać w tę produkcję. – powiedział Yosuke Hayashi, wiceprezes wykonawczy Koei Tecmo.