Superman 2 dostał właśnie wielkie wzmocnienie. Dzięki temu będzie wyglądać zupełnie inaczej

Drugi Superman w reżyserii Jamesa Gunna właśnie otrzymał potężne wzmocnienie zza kulis, które może diametralnie wpłynąć na wygląd całego filmu. Reżyser potwierdził, że operatorem obrazu przy sequelu zatytułowanym Superman: Man of Tomorrow będzie Sam McCurdy, znany m.in. z serialu Szogun. To wyraźna zmiana, bo Gunn po raz pierwszy od lat rezygnuje ze współpracy z Henrym Brahamem, autorem zdjęć do jego ostatnich czterech filmów.

Superman 2 z nowym operatorem

Zmiana operatora to nie kosmetyka, a sygnał nowego kierunku wizualnego. Braham odpowiadał za jaskrawą, komiksową estetykę Strażników Galaktyki, The Suicide Squad i pierwszego Supermana. McCurdy specjalizuje się natomiast w bardziej naturalistycznym, stonowanym obrazie, co najlepiej było widać w Szogunie, gdzie monumentalne sceny łączył z surowym realizmem. Wszystko wskazuje na to, że Gunn chce, by sequel miał własną tożsamość wizualną i poważniejszy ton.