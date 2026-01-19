Zaloguj się lub Zarejestruj

Superman 2 dostał właśnie wielkie wzmocnienie. Dzięki temu będzie wyglądać zupełnie inaczej

Jakub Piwoński
2026/01/19 13:50
James Gunn zdecydował się na zaskakujący ruch.

Drugi Superman w reżyserii Jamesa Gunna właśnie otrzymał potężne wzmocnienie zza kulis, które może diametralnie wpłynąć na wygląd całego filmu. Reżyser potwierdził, że operatorem obrazu przy sequelu zatytułowanym Superman: Man of Tomorrow będzie Sam McCurdy, znany m.in. z serialu Szogun. To wyraźna zmiana, bo Gunn po raz pierwszy od lat rezygnuje ze współpracy z Henrym Brahamem, autorem zdjęć do jego ostatnich czterech filmów.

Superman
Superman

Superman 2 z nowym operatorem

Zmiana operatora to nie kosmetyka, a sygnał nowego kierunku wizualnego. Braham odpowiadał za jaskrawą, komiksową estetykę Strażników Galaktyki, The Suicide Squad i pierwszego Supermana. McCurdy specjalizuje się natomiast w bardziej naturalistycznym, stonowanym obrazie, co najlepiej było widać w Szogunie, gdzie monumentalne sceny łączył z surowym realizmem. Wszystko wskazuje na to, że Gunn chce, by sequel miał własną tożsamość wizualną i poważniejszy ton.

Jak już wiemy, w Superman: Man of Tomorrow głównym antagonistą będzie Brainiac, w którego wcieli się Lars Eidinger. Do obsady wracają także David Corenswet jako Superman, Nicholas Hoult jako Lex Luthor oraz Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Gunn zapowiada, że Luthor i Superman zostaną zmuszeni do niełatwego sojuszu przeciwko znacznie większemu zagrożeniu.

Pierwszy Superman poradził sobie solidnie – zebrał 83% na Rotten Tomatoes i zarobił 615 mln dolarów globalnie. Zdjęcia do sequela mają ruszyć w kwietniu 2026 roku, a premiera zaplanowana jest na 9 lipca 2027 roku. Jeśli wizualna zmiana się sprawdzi, nowy Superman może wyglądać zupełnie inaczej niż dotąd.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:05

Heh, może jednak choć trochę ten Gunn słucha tej krytyki że wszystkie jego filmy wyglądają jak Strażnicy Galaktyki...




