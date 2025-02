Magic: The Gathering - Hasbro i Legendary tworzą uniwersum filmowo-telewizyjne

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy troskliwymi opiekunami wyjątkowej, ukochanej własności intelektualnej, a żadna własność nie pasuje do tego opisu lepiej niż Magic: The Gathering. Wraz z fantastycznym zespołem Hasbro, nie możemy się doczekać stworzenia multimedialnego wszechświata, który zachwyci wieloletnich fanów i stworzy szeroką falę nowych

Ta wiadomość pewnie zelektryzuje fanów kultowej karcianki. Magic: The Gathering zostanie zaadaptowane na język kina i telewizji. Hasbro Entertainment łączy siły z Legendary Entertainment, aby stworzyć uniwersum filmowo-telewizyjne oparte na kultowej grze karcianej Magic: The Gathering. Pierwszym krokiem będzie film, który następnie ma rozwinąć się w serię telewizyjną. Wzorem ma być tutaj Diuna.

Magic: The Gathering zostało wprowadzone na rynek w 1993 roku przez Wizards of the Coast i szybko zdobyło popularność, stając się jedną z najważniejszych gier karcianych na świecie. Hasbro przejęło Wizards of the Coast w 1999 roku, a gra osiągnęła już ponad 50 milionów graczy na całym świecie.

Legendary ma doświadczenie w przekształcaniu znanych marek w wielkie franczyzy – jest odpowiedzialne m.in. za Diunę oraz Godzillę kontra Konga. W swoim portfolio posiada także filmy Enola Holmes dla Netfliksa, a w przyszłości dostarczy nam film Minecraft z Jasonem Momoą.

